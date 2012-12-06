Борис Батура провел прием граждан в Клецке, большинство вопросов с помощью губернатора были решены сразу же

Новости Минской области. Услышать и помочь. Очередной прием граждан провел Борис Батура в Клецке. Лично встретиться с председателем облисполкома пришли 12 человек. Большинство проблем – одинаковые: ремонт жилья, дороги, ратификация и благоустройство.

Эвелина Вацлавовна - представитель дома 73 по улице Ленина. Год назад была уже на приеме губернатора по вопросу благоустройства дворовой территории. Но пока он остается открытым.

Эвелина Вацлавовна, жительница Клецка:

Хотелось благоустроить территорию. Сделали нам вот это: положили бордюры. Больше ничего. Бордюры высокие, а у нас в подъезде 6 стареньких людей после 70 лет, 70-80 лет жильцам. Люди не могут уже поднимать ноги, с палочками ходят.

Это минимальный объем, выполненный коммунальной службой, при том, что в прошлом году Борис Батура ставил задачу более весомую: проложить асфальт, плитку, установить бордюры, сделать автостоянку и навести красоту.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Я не для этого езжу по районам и принимаю. Если было поручение сделать благоустройство, и указаны сроки, то вы должны были их сделать. Что хочешь делай, но чтоб это благоустройство было сделано. Притом до Нового года.

Галина Белая, жительница Клецка:

Надеемся, что поручение Бориса Васильевича на этот раз будет выполнено.

Здесь каждый второй – с жилищным вопросом. Валентина Петровна Русинович имеет крышу над головой: дом большой, несколько комнат. Как говорит, царские дворцы, но при этом женщина не против поменяться: согласна на любой вариант, лишь бы не было лестницы.

Валентина Русинович, жительница Клецка:

Я очень прошу, чтобы мне помогли, чтобы мне по лестнице не ходить. Пусть мне дадут одну комнату, но только чтобы без лестницы. У меня проблемы с позвоночником. Отнимется левый бок.

У губернатора, кажется, есть идеи: все должны остаться в выигрыше.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Я бы, Геннадий Михайлович (к Геннадию Михайловичу Соловью – губернатору города Клецк - ред.), так поступил. Если у вас вводится социальный дом, им дать эту квартиру социальную, а ту тоже обозвать социальной и выделить ее кому-то.

А вот у Николая Миноковского необычная просьба: сегодня он представляет охотничью организацию района. Его голос - общественная просьба. Охотники хотели бы иметь территорию для нагонки собак. И, кажется, теперь это не проблема.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Подготовить материалы, собрать сессию и отвести на нагонку этот участок. И вся проблема.

Такие приемы для Клецкого района - больше исключение, чем правило. Последний раз жители жаловались губернатору в прошлом году, но и тогда в коридорах было немного людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.