МИД Республики Беларусь: Отменять санитарную экспертизу зарубежной продукции нет причины, это не дискриминирует украинские товары

Новости Беларуси. Отменять санитарную экспертизу зарубежной продукции нет причины. Это не дискриминирует украинские товары. Об этом сегодня заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Такой ответ белорусская сторона дала не случайно.

С 20 января будущего года Украина намерена ввести спецпошлины на импорт ряда товаров из Беларуси. В списке молочные продукты, рыба, кондитерские изделия и даже бытовая техника. Ключевая позиция белорусского экспорта — нефтепродукты — в список не вошли. Подобные ограничения на белорусскую продукцию вводятся как ответный шаг на якобы дискриминацию товаров из Украины. На самом же деле постановление, которое вступило в силу 27 августа, касается экспертизы товаров зарубежного производства. Документ предусматривает получение импортерами специальных санитарно-гигиенических сертификатов. Обязательны они даже для тех товаров, у которых есть документы качества из страны-производителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

В настоящее время оснований для пересмотра данного решения правительства Беларуси нет. Во-первых, нет никакой дискриминации в санитарно-гигиенической экспертизе украинской продукции — эта норма распространяется на производителей из всех стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Во-вторых, есть объективная необходимость в контроле импортной продукции в целях защиты здоровья наших граждан. Многие компании их третьих стран были уличены в том, что для экспертизы поставлялись одни товары, а на полке магазинов — другие, совершенно отличные по качеству.