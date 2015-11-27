Новости Беларуси. Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном готовы развивать представители бизнеса. Сегодня, 27 ноября, в Минске прошли переговоры деловых кругов двух стран. Особый интерес вызывает белорусский опыт в фармацевтической отрасли. Также в планах наладить сотрудничество в агропромышленной сфере, производстве техники для сельского хозяйства и нефтедобывающей отрасли. Кроме того, рассматривается проект по созданию в Азербайджане сборочного производства белорусских автобусов на газомоторном топливе. Благодаря заключенному сегодня соглашению, страны планируют увеличить взаимный поток туристов. Отметим, что в Беларуси работает около 20 компаний с азербайджанским капиталом и 30 совместных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руфат Маммадов, глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций:

Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в финансовой сфере, рассматриваем возможности сотрудничества между банками и в том числе возможности сотрудничества в других областях финансовой отрасли, это какие-то взаимные инвестиции как на территории Беларуси, так и на территории Азербайджана.

Заур Мамедов, заместитель директора Сумгаитского химического промышленного парка (Азербайджан):

Мы нашли несколько точек соприкосновения. Я думаю, что это машиностроение, то есть это машиностроение в области нефте- и газодобычи прежде всего. Некоторые направления были рассмотрены в фармацевтике и в нефтехимии. Мы видим, что это, скорее всего, будет совместные проекты, потому что наряду с предоставленными всеми услугами мы также предоставляем механизмы финансирования.