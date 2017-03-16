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Визит в Минск парламентской делегации Казахстана начался с памятных мероприятий

16 марта 2017 07:49
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Новости Беларуси. Создание совместных белорусско-казахстанских  производств и новые проекты в экономике обсудят во время визита парламентской делегации Казахстана во главе с председателем Мажилиса. В Минск гости прибыли накануне.

На сегодня запланированы переговоры в белорусском правительстве и парламенте.

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан:
Белорусская земля, белорусский народ внесли очень большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Свыше миллиона трёхсот тысяч воинов белорусов принимали сражения на всех фронтах Великой Отечественной войны.

496 граждан Беларуси были удостоены звания – Герой Советского Союза.

Мы хотели бы выразить благодарность руководству Республики Беларусь за ту память,

которую нежно и трепетно хранят в Беларуси о Героях Великой Отечественной войны.

Визит в Минск парламентской делегации Казахстана начался с памятных мероприятий-1

Визит зарубежной делегации начался с памятных мероприятий.

Этим утром парламентарии Казахстана возложили венок к Вечному огню онумента Победы в Минске.

По традиции все гости, приезжающие в нашу страну, чтят память павших во время Великой Отечественной.

Планируется, что председатель Мажилиса Казахстана выступит с лекцией для студентов БГУ.

Также гости посетят Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Казахстан # Нурлан Нигматулин

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