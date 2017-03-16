Визит в Минск парламентской делегации Казахстана начался с памятных мероприятий

Новости Беларуси. Создание совместных белорусско-казахстанских производств и новые проекты в экономике обсудят во время визита парламентской делегации Казахстана во главе с председателем Мажилиса. В Минск гости прибыли накануне.

На сегодня запланированы переговоры в белорусском правительстве и парламенте.

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

Белорусская земля, белорусский народ внесли очень большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Свыше миллиона трёхсот тысяч воинов белорусов принимали сражения на всех фронтах Великой Отечественной войны.

496 граждан Беларуси были удостоены звания – Герой Советского Союза.

Мы хотели бы выразить благодарность руководству Республики Беларусь за ту память,