Визит в Минск парламентской делегации Казахстана начался с памятных мероприятий

Новости Беларуси. Создание совместных белорусско-казахстанских производств и новые проекты в экономике обсудят во время визита парламентской делегации Казахстана во главе с председателем Мажилиса. В Минск гости прибыли накануне.
На сегодня запланированы переговоры в белорусском правительстве и парламенте.
Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан:
Белорусская земля, белорусский народ внесли очень большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Свыше миллиона трёхсот тысяч воинов белорусов принимали сражения на всех фронтах Великой Отечественной войны.
496 граждан Беларуси были удостоены звания – Герой Советского Союза.
Мы хотели бы выразить благодарность руководству Республики Беларусь за ту память,
которую нежно и трепетно хранят в Беларуси о Героях Великой Отечественной войны.