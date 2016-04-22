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Глобальное соглашение по климату подписано в Нью-Йорке — от имени Беларуси его визировал глава МИД

22 апреля 2016 17:07
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Новости Беларуси. Парижское соглашение по климату подписали сегодня почти две сотни государств. Что символично, датой для этого выбран Международный День Земли. Церемония подписания международного договора, которая прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, стала самой массовой в истории мировой дипломатии. Визу под документом от Беларуси поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Напомню, глобальное соглашение одобрили на конференции ООН по изменению климата в декабре прошлого года в Париже. Оно пришло на смену Киотскому протоколу. На этот раз снизить выброс парниковых газов в атмосферу договорились не только развитые, но и развивающиеся страны. Всего 195 государств. Таким образом, практически весь мир объединит усилия в борьбе с глобальным потеплением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН # Владимир Макей

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