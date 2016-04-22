Глобальное соглашение по климату подписано в Нью-Йорке — от имени Беларуси его визировал глава МИД

Новости Беларуси. Парижское соглашение по климату подписали сегодня почти две сотни государств. Что символично, датой для этого выбран Международный День Земли. Церемония подписания международного договора, которая прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, стала самой массовой в истории мировой дипломатии. Визу под документом от Беларуси поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Напомню, глобальное соглашение одобрили на конференции ООН по изменению климата в декабре прошлого года в Париже. Оно пришло на смену Киотскому протоколу. На этот раз снизить выброс парниковых газов в атмосферу договорились не только развитые, но и развивающиеся страны. Всего 195 государств. Таким образом, практически весь мир объединит усилия в борьбе с глобальным потеплением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.