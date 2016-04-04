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Проект новой Военной доктрины белорусские депутаты приняли в первом чтении

04 апреля 2016 10:52
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Новости Беларуси. Проект новой Военной доктрины приняли белорусские депутаты в первом чтении. Обновленный документ определяет основные направления военной политики государства на современном этапе развития.

Кардинальных изменений в подходах к обеспечению национальной безопасности нет. Сохранилась оборонительная направленность документа. Четко прописано, что применение военной силы рассматривается как исключительная мера.

Внесение в документ ряда изменений продиктовано, в первую очередь, напряженной ситуацией в мире. Так, новая военная доктрина теперь учитывает такие события, как «Арабская весна», «Оранжевая революция» и ряд других вооруженных конфликтов. Кроме этого, в документе появились такие словосочетания, как локальная и гибридная война, незаконное вооруженное формирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Межуев, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Большой объем работы депутатами проделан по пониманию, разъяснению и изучению основ новой Военной доктрины. Все понимают, что важность этого документа, своевременность этого документа есть понимание тех изменений военно-политической обстановки, которые происходят в мире. Исходя из этого, вносятся определенные изменения, дополнения, для того чтобы сотрудники силового блока, выполняя свои обязанности по обеспечению национальной безопасности, были защищены законом.

# Парламент Беларуси # Александр Межуев

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