Новости Беларуси. 4 апреля в парламенте обсуждали возможность введения ответственности за экстремизм. Хотя в Беларуси и создана эффективная правовая база для борьбы с терроризмом, но соответствующая статья не прописана в Уголовном кодексе.

Кроме того, планируется ввести ответственность за участие в боевых действиях на территории других государств. В настоящий момент под нее попадают только так называемые наемники — люди, делающие это за материальное вознаграждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Наше законодательство, получается, не позволяет их привлекать, потому что они воюют не за деньги. А действующая статья 130 «Наемничество» предусматривает ответственность только при наличии корыстной заинтересованности, материальной заинтересованности. Поэтому мы должны не ждать, пока эта проблема нас коснется, а должны принимать меры уже сейчас.

И, как стало известно, поправки в некоторые законы, которые вводят в Уголовный кодекс ответственность за экстремизм, уже одобрили белорусские сенаторы.