Белорусские депутаты снова подняли проблему смертной казни

Новости Беларуси. При решении вопроса возможной отмены смертной казни в Беларуси нужно учитывать народное мнение. Об этом заявил сегодня председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Николай Самосейко.

Депутаты провели заседание рабочей группы по изучению проблематики смертной казни. Речь идет не столько об отмене или сохранении данной меры наказания, сколько о донесении до аудитории вопросов, связанных с ее применением.

На референдуме 1996 года за сохранение смертной казни высказались более 80% голосовавших. Недавнее социсследование показало практически те же результаты. Смертная казнь предусмотрена в качестве наказания за преступления по 14 статьям Уголовного Кодекса. Однако уже много лет в Беларуси она применяется только за убийства с отягчающими обстоятельствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Самосейко, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Нужно нам учитывать и то, что на референдуме стоял только один вопрос: да или нет. В 1997 году в Уголовный Кодекс было введено пожизненное заключение. В настоящее время, в отличие от 1996 года (15 лет лишения свободы), предусматривается 25 лет лишения свободы. Поэтому альтернатива смертной казни сегодня довольно широка, и в случае наличия в опросном листе других вариантов по данному вопросу, то я могу предположить, что результат мог бы варьироваться.