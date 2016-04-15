Прямой эфир

Восемь европейских стран вслед за ЕС сняли санкции с Беларуси

15 апреля 2016 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Восемь европейских стран, не входящих в ЕС, сняли санкции со 170 белорусских чиновников и трёх компаний. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. Это Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Напомним, Совет ЕС принял решение снять санкции с Беларуси 15 февраля. В официальном сообщении отмечалось, что Совет ценит шаги, предпринятые Минском за последние два года для улучшения отношений с Евросоюзом. Тогда же Брюссель и Минск учредили координационную группу для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Её первое заседание проходило в Бельгии 6 и 7 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Санкции

Другие новости рубрики

Все новости
Делегация Ивановской области России с визитом в Минске
15 апреля 2016 11:06

Делегация Ивановской области России с визитом в Минске

Александр Лукашенко в Стамбуле провёл 5 встреч с лидерами стран Азии и Ближнего Востока 14 апреля
14 апреля 2016 17:22

Александр Лукашенко в Стамбуле провёл 5 встреч с лидерами стран Азии и Ближнего Востока 14 апреля

В Стамбуле проходит встреча Александра Лукашенко и вице-президента Индонезии
14 апреля 2016 13:40

В Стамбуле проходит встреча Александра Лукашенко и вице-президента Индонезии