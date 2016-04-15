Восемь европейских стран вслед за ЕС сняли санкции с Беларуси

Восемь европейских стран, не входящих в ЕС, сняли санкции со 170 белорусских чиновников и трёх компаний. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. Это Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Напомним, Совет ЕС принял решение снять санкции с Беларуси 15 февраля. В официальном сообщении отмечалось, что Совет ценит шаги, предпринятые Минском за последние два года для улучшения отношений с Евросоюзом. Тогда же Брюссель и Минск учредили координационную группу для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Её первое заседание проходило в Бельгии 6 и 7 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.