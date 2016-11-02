Украина компенсирует возврат белорусского «Боинга»: идут переговоры о сумме

Новости Беларуси. «Белавиа» ожидает компенсации затрат на возвращение белорусского «Боинга» в аэропорт Жуляны. Украинская сторона согласна на выплаты. Ведутся переговоры.

Вопрос лишь в сумме возмещения.

Тем не менее, специалисты отметили, что в данных стрессовых условиях экипаж самолета действовал грамотно. Согласно международным документам, пилоты обязаны выполнять команды диспетчера.

Тем более в данной ситуации, когда судно находилось в воздушном пространстве Украины.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Достаточно сложно было экипажу принимать решение, но он действовал хладнокровно, грамотно.

В полной мере была обеспечена безопасность полета, безопасность пассажиров.

Мы работаем с нашими коллегами из Украины для того, чтобы определиться по возмещению затрат. И понимание с их стороны и с нашей стороны есть. В ближайшее время этот вопрос будет закрыт.

Ситуация с возвратом самолета в аэропорт вылета под угрозой применения истребителей не укладывается в рамки международного авиационного права. Об этом говорят эксперты и это четко прописано в соответствующих документах.

Оценки случившегося уже даны на уровне Министерства иностранных дел, Департамента гражданской авиации.

Владимир Костин, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Если мы просто говорим про возврат – это нормальная практика по какой-то причине: технической, погоде, по болезни пассажира. Такие случаи, конечно, бывают. В данном случае возврат самолета с угрозой применения сил – это, конечно, неправильно. Это нарушение всех международных конвенций.

Это вмешательство в деятельность международной гражданской авиации конкретного государства, конкретной авикомании.

Напоминаем, что 21 октября самолет «Белавиа», выполнявший рейс Жуляны–Минск был возвращен по требованию Службы безопасности Украины. Экипажу заявили, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. МИД Беларуси вручил ноту протеста Украине в связи с принудительной посадкой в Киеве белорусского лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.