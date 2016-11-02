Заслуженный пилот СССР: Украина пренебрегла международными правилами, вернув белорусский самолет в аэропорт вылета

Новости Беларуси. Украина пренебрегла международными правилами и рекомендациями, вернув 21 октября в аэропорт вылета самолет белорусской авиакомпании. Такое мнение телеканалу СТВ высказал глава Российского фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР и бывший заместитель министра гражданской авиации Олег Смирнов.

Кроме того, Беларусь, по его мнению, имеет полное право подать в суд и по-прежнему настаивать на компенсации. Возвращение самолета и повторный вылет обошлись авиакомпании в немаленькую сумму. А неудобства пассажиров всегда сказываются на имидже перевозчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Смирнов, заслуженный пилот СССР, глава Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» (Россия):

Да, с самолетом можно так обращаться, но только тогда, когда он летит без согласования со страной пролета и вторгается в воздушное пространство. Вот тогда посылаются истребители и насильно сажают его. Кроме того, в практике гражданской авиации я таких случаев помню десятки, когда надо было какого-то пассажира взять тепленьким, что называется. Пожалуйста, Киев должен был связаться с Минском и этого человека встретили бы с наручниками прямо у трапа самолета. Тогда все, вопрос решен.