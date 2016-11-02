Торговля с ОАЭ и Катаром: почему оборота в 30 миллионов долларов недостаточно?

Новости Беларуси. Создание совместных производств и развитие взаимовыгодных проектов, поставка продуктов питания и акцент на обмен инновационными технологиями. Ближневосточные перспективы и сегодня обсуждают в экспертном сообществе.

Уровень политических и межличностных отношений между Беларусью и странами Персидского залива, такими как Катар и Объединенные Арабские Эмираты, сегодня довольно высокий. Но вот сотрудничеству экономическому есть к чему расти: наращивать нужно взаимный товарооборот.

Тем более платформа для этого есть. К примеру,

в Арабских Эмиратах хорошо знают наших «Белорусов»: здесь есть представительство МАЗ. Поставляем и седельные тягачи.

Елена Семак, доцент кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета:

Страны Персидского залива относятся к одному из главных направлений развития внешнеэкономических связей Республики Беларусь. Им, конечно, нужны наши станки, оборудование, тягачи, самосвалы, грузовики, которые мы активно поставляем в этот регион.

Эти страны начали развивать свое молочное производство. Но ни пока на 25% закрывают потребности населения.

Поэтому мы постоянно поставляли туда сухое молоко, а сейчас наша линейка молочных продуктов активно расширяется.

Валерий Бороденя, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас положительное сальдо по торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы можем находить массу проектов: в пищевой промышленности, в деревообработке, в химической и строительной отрасли.

Сегодня товарооборот между Беларусью и Арабскими эмиратами около 30 миллионов долларов.

Цифры недостаточны. О том, что взаимную торговлю можно и нужно наращивать, говорил и Президент во время рабочего визита в эту арабскую страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.