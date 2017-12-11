Беларусь и ЕС согласуют инфраструктурные проекты

Новости Беларуси. Несколько инфраструктурных проектов могут быть согласованы с Евросоюзом в ближайшее время в рамках инициативы «Восточного партнерства». Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Кравченко также отметил, что инициатива Евросоюза становится более деполитизированной и прагматичной. Это позволило сторонам выйти на финальную стадию согласования приоритетов партнерства.

Соответствующий документ может быть подписан в первой половине следующего года. Он открывает доступ к финансовым инструментам, которые Европейский союз задействует в рамках «Восточного партнерства».