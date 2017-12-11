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Беларусь и ЕС согласуют инфраструктурные проекты

11 декабря 2017 11:02
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Новости Беларуси. Несколько инфраструктурных проектов могут быть согласованы с Евросоюзом в ближайшее время в рамках инициативы «Восточного партнерства». Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Кравченко также отметил, что инициатива Евросоюза становится более деполитизированной и прагматичной. Это позволило сторонам выйти на финальную стадию согласования приоритетов партнерства.

Соответствующий документ может быть подписан в первой половине следующего года. Он открывает доступ к финансовым инструментам, которые Европейский союз задействует в рамках «Восточного партнерства».

Беларусь и ЕС согласуют инфраструктурные проекты-1

Олег Кравченко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Зараз наш дыялог выйшаў на новы ўзровень. Мяняецца разуменне «Усходняга партнерства» ў Брусэлі. Таму я спадзяюся, што ў бліжэйшай перспектыве мы выйдзем на ўзгадненне двух-трох інфраструктурных транспартных праектаў паміж ЕС і Беларуссю. Патрэбны толькі час, каб выйсці на рэалізацыю гэтых праектаў.

Добавим, Беларусь и ЕС готовы начать переговоры о базовом соглашении. Впрочем, пока конкретной договоренности об их старте нет.

# Беларусь-Евросоюз # Олег Кравченко

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