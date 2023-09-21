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Алейник о ситуации в Украине: «Полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в «пособничестве агрессии»

21 сентября 2023 08:29
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Обвинения Беларуси в «пособничестве агрессии» в связи с конфликтом в Украине абсурдны. Об этом заявил глава нашего МИДа, выступая на заседании Совета безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темой № 1 стал вопрос поддержания мира и безопасности Украины.

Сергей Алейник подчеркнул, что Беларусь как страна-соседка больше других заинтересована в скорейшем мирном урегулировании конфликта. Однако все наши инициативы по уменьшению конфронтации, восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности, которые были предложены в прошлые годы, остались без ответа.

Алейник о ситуации в Украине: «Полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в «пособничестве агрессии»-1

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Западные коллеги красноречиво высказались на данный счет. Некоторые прямо заявили, что они и не планировали завершать этот конфликт, а сегодня намерены воевать до последнего украинца. На этом фоне полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в «пособничестве агрессии». С марта 2022 года Беларусь стала беспрепятственно принимать на свои территории украинцев и всех иностранных граждан, спасающихся от боевых действий в Украине. Напомню, что наша страна несет эту нагрузку самостоятельно и вместо содействия мы получаем лишь незаконные санкции Запада.

Как подчеркнул Сергей Алейник, конфликт может завершиться лишь за столом переговоров. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко. А Беларусь в очередной раз подтверждает готовность внести свой вклад в урегулирование ситуации.

Глава МИД Беларуси: некоторые прямо заявили, что намерены воевать до последнего украинца. Подробности.

# Международная политика # Сергей Алейник # Фотофакт

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