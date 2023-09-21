Алейник о ситуации в Украине: «Полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в «пособничестве агрессии»

Обвинения Беларуси в «пособничестве агрессии» в связи с конфликтом в Украине абсурдны. Об этом заявил глава нашего МИДа, выступая на заседании Совета безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темой № 1 стал вопрос поддержания мира и безопасности Украины.

Сергей Алейник подчеркнул, что Беларусь как страна-соседка больше других заинтересована в скорейшем мирном урегулировании конфликта. Однако все наши инициативы по уменьшению конфронтации, восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности, которые были предложены в прошлые годы, остались без ответа.