Французский город Туркуэн и Партизанский район Минска подписали Конвенцию о побратимских отношениях

Новости Беларуси. 27 апреля подписана Конвенция о побратимских отношениях между мэрией французского города Туркуэн и администрацией Партизанского района Минска.

Экспорт белорусской продукции во Францию, создание совместного бизнес-пространства, а также сотрудничество в сферах культуры и спорта – обе стороны уже нашли точки соприкосновения.

С визитом в Беларусь делегация из Франции прибыла всего на три дня и уже успела посетить несколько культурных и промышленных предприятий Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жеральд Дарманен, мэр города Туркуэн (Франция):

В городе Туркуэн есть инкубатор малого и среднего бизнеса и создан Клуб предпринимателей. Я узнал, что в Партизанском районе также есть молодежный бизнес-инкубатор, поэтому сотрудничество в сфере бизнеса было бы очень прогрессивным для развития экономических отношений между городом Туркуэном и Партизанским районом Минска.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Межрэгіянальныя кантакты і стасункі спрыяюць прагматызацыі адносін паміж дзяржавамі. Мы маем надзею на актывізацыю кантактаў паміж Гродна і Леможам, Мінскам і Леонам. І тое, што сёння горад Туркуэн і Партызанскі раён Мінска падпісалі пагаднення – гэта менавіта ў тым шэрагу добрых падзей паміж Беларусью і Францыяй. Мы ў гэтым годзе правялі прэзентацыю Беларусі ў Туркуэне, на якой прысутнічала 60 прадстаўнікоў дзелавых колаў гэтага горада. І я пабачыў той вялікі інтарэс і зацікаўленне.