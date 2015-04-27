Новости России. Российские депутаты предложили ввести в стране наказание за тунеядство. Законодательное собрание Санкт-Петербурга подготовило пакет поправок в федеральные законы.

Авторы законопроекта предлагают доплачивать работникам социальных служб. А вот те, кто трудится без оформления и в «сером» секторе экономики, могут быть наказаны и в уголовном порядке вплоть до одного года исправительных работ.

По официальным данным, в России 18 млн трудоспособных граждан, нигде не занятых. Еще столько же работают без официальных документов. В первую очередь такой шаг рассчитан на увеличение налоговых доходов государства. В ближайшее время законопроект о наказании за тунеядство рассмотрят на заседании Госдумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.