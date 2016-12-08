МИД о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС: остаются неурегулированными несколько технических вопросов

Новости Беларуси. Беларусь продолжит работу по скорейшему подписанию соглашения об упрощении визового режима с Евросоюзом.

Об этом 8 декабря заявил начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Дмитрий Мирончик.

В том, чтобы переговорный процесс по этому вопросу ускорился, заинтересована также литовская сторона. Об этом накануне сообщил посол этого государства в Беларуси.

Дипломат также отметил, что стоимость шенгенской визы для граждан нашей страны должна быть ниже.

Это позволит расширить контакты между странами Старого света и Синеокой. Пока же стороны работают над урегулированием технических вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

У нас действительно остаются пока неурегулированными несколько технических вопросов. Как известно, это вопрос введение биометрических паспортов. Это вопрос, который находится в процессе решения в Беларуси. Это отложенный период по соглашению о реадмиссии. Здесь также наша позиция заявлялась. Будем работать над ними, сближать переговорные позиции.