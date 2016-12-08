Александр Лукашенко заверил, что Внешэкономбанк получит поддержку Беларуси при соблюдении всех договорённостей

Новости Беларуси Президент гарантирует поддержку в работе Внешэкономбанка в Беларуси. 9 декабря Александр Лукашенко встретился с председателем этой финансовой структуры Сергеем Горьковым. Корпорация активно инвестирует в предприятия.

Только в 2016 году кредиты выданы на сумму свыше 230 миллионов долларов.

Занимается она развитием экспорта и ряда социальных проектов.

Современное рабочее место машиниста управления турбинами здесь появится совсем скоро. Придет на смену советским стандартам. Сегодня о реконструкции паротурбинной установки на гродненской ТЭЦ-2 только и говорят.

Именно благодаря ее работе в город поступает электроэнергия. Старая, еще советских времен, установка нуждается в замене.

В итоге мощности возрастут: дополнительную электроэнергию в год получат более чем 14 тысяч квартир.

Инвестиционный проект в этом поможет.

Геннадий Купраш, главный инженер Гродненской ТЭЦ-2:

Будет повышена не только надежность и эффективность работы оборудования, также будут значительно улучшены условия труда нашего оперативного персонала.

Все в соответствии с госпрограммой развития энергетики до 2020 года. Финансирование данного проекта осуществляется с привлечением иностранных кредитов.

Помогает российский Внешэкономбанк.

Уроженец Оренбургской области, опытный управленец и банковский работник. С 2016 года Сергей Горьков стал председателем государственной корпорации «Внешэкономбанк».

Сразу после того как новый руководитель начал управлять корпорацией, он отметил: стратегию планирует изменять.

В приоритете – поддержка белорусского и российского экспорта, в том числе в третьи страны.

Такая направленность полностью соответствует политике экспортоориентированной Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам сразу и публично хочу сказать, что вы всегда будете иметь и от меня, и от правительства, Национального банка прежде всего, поддержку. Но если вы будете относиться к нам и к нашим предприятиям, физическим, юридическим лицам, как в России.

Для вас Беларусь должна быть как Россия. Одинаково.

Что касается банковской системы и сферы нашей, она, наверно, немножко отличается от ситуации и системы в России, но только внешне. Скажу откровенно, что я полностью переложил ответственность за функционирование всей системы, не только первого уровня и второго, всей системы на председателя Национального банка. Я ему все полномочия передал, тем более у нас управляемая система. Кадровые назначения, не важно какой банк, они согласуются с Национальным банком, а через него с Президентом.

Я никогда не допущу, чтобы здесь были непорядочные отношения к каким-то банкам.

Есть порядочные критерии оценки банков. Если банк им соответствует, мы не запрещаем никаким банкам приходить в Беларусь. Мы вышли на то, что это должны быть банки, если они в наших интересах, если мы заключаем с ними соглашения и это соответствует нашим интересам, мы будем их поддерживать, как белорусские банки, государственные или частные, не важно. Поэтому если любой банк, в том числе и ВЭБ, будет соответствовать этим критериям, милости просим, вы всегда найдете у меня защиту, если нужно.

Вы можете быть спокойны и уверены в безопасности своего предприятия на территории Беларуси.

Это святое, коль мы договорились, все должно выполнятся именно так, как мы договорились. В противном случае никакие инвестиции и никакой капитал сюда не пойдет. Самое главное, чтобы здесь был порядок, чтобы выполнялись договоренности. Чтобы в основе отношений, а бизнес это больше всего приемлет, были порядочные и обязательные соглашения. Вот это я вам могу гарантировать

МТЗ, МАЗ, Белшина, БМЗ… В списке партнеров банка признанные гиганты белорусского машиностроения.

Всего за 9 месяцев 2016 года предприятиям оказана кредитная поддержка в размере почти 230 миллионов долларов.

Один из крупных совместных проектов последнего времени – участие в реконструкции мозырского НПЗ. Инвестиции направлены в нужное русло. А точнее на увеличение глубины переработки нефти до 89,2%, объема выпуска дизельного топлива по стандарту Евро-5 и производство низкозернистого мазута, который полностью соответствует европейским стандартам.

А еще поддержка строительства белорусской АЭС. В 2011 году стороны заключили соглашение о предоставлении экспортного кредита до 10 миллиардов долларов на строительство атомной станции.

И такое сотрудничество можно и нужно продолжать – уверены партнеры.

Уже во время встречи Сергей Горьков расскажет: визит именно в эти дни не случаен. Как раз в декабре – своеобразное день рождение двустороннего диалога.

Сергей Горьков, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»:

У нас уже фактически 9 лет сотрудничество, более 1 миллиарда инвестиций – долларов общих. У нас есть крупные проекты, как атомная станция, в которой мы финансируем достаточно большое участие и будем финансировать. У нас есть по увеличению совместного экспорта – это Беларуси и России.

Такая помощь напрямую влияет на экспорт наших предприятий.

Кстати, об экспорте российский банк и белорусская сторона говорили в правительстве. Совместное стремление к сотрудничеству закрепили документально, подписав меморандум о создании интеграционной платформы.

Такая форма сотрудничества позволит объединить усилия двух стран по продвижению совместных проектов,

а также поможет нашим производителям выходить на рынки третьих стран.

Проектный офис уже создан.

Николай Лузгин, председатель правления ОАО «Белвнешэкономбанк»:

Перечень объектов, конечно, будет ещё формироваться. Мы уже запрашиваем данные у наших ведомств, у российских именно по тем предприятиям, которые в наибольшей степени вовлечены в интеграционные процессы между Республикой Беларусь и Россией. И затем будем работать с ними в этом направлении.

Совсем скоро подписать меморандум планируют банкиры и БелАЗ.

Это еще одна компания, известная во всем мире. Их современный 450-тонник дважды становился рекордсменом Книги рекордов. В планах – финансирование поставок высокотехнологичной продукции, сырья и материалов из России.

А еще меморандум поможет продажам нашего бренда в соседней страны и даже за пределами Союзного государства.

Участвует банк и в множестве социальных проектов. Джазовые вечера у Ратуши радуют поклонников под открытым небом: Международным Рождественским оперным форумом насладиться могут истинные ценители.

Все совместные проекты подтверждают одно:

такое сотрудничество в банковской сфере ­– удачный пример того, как можно и нужно работать.

В то же время останавливаться никто не намерен. В ближайших планах – поддержка инновационных проектов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.