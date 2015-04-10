Беларусь готова принять Генассамблею Всемирной туристской организации в 2023 году

Новости Беларуси. Беларусь туристическая. Синеокую ежегодно посещают около 5 миллионов иностранцев. И эта цифра вполне может увеличиться в 5 раз. Такое мнение высказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талеб Рифаи встретился с премьер-министром нашей страны Андреем Кобяковым. По словам гостя, развитию туристической отрасли в нашей стране способствуют самобытная культура и выгодное географическое положение.

Талеб Рифаи, генеральный секретарь Всемирной туристской организации:

У вашей страны потрясающий потенциал. Он базируется на сочетании мест и характеров людей и это не просто красивые места. Минск это действительно свежий хороший энергичный город и мир должен знать больше о нем. Однако самой важной ценностью вашей страны является народ. У Беларуси большое будущее как у привлекательной для иностранных туристов страны.

В свою очередь глава белорусского правительства предложил зарубежному гостю рассмотреть возможность проведения в Беларуси первой Международной конференции по туризму.

Генеральная ассамблея всемирной туристской организации должна состояться в 2023 году. По словам премьер-министра, это мероприятие наша страна способна провести на самом высоком уровне.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В мае 2014 года Беларусь принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой. И Минске был установлен абсолютный рекорд посещаемости матчей. И Международной федерацией хоккея чемпионат был признан лучшим. Наша страна заинтересована в проведении и других масштабных мероприятий. В этой связи мы бы хотели Вам предложить рассмотреть возможность проведения Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в Республике Беларусь в 2023 году. От имени правительства Беларуси хочу заявить, что мы сможем провести его на достойном уровне – для этого у нас есть все возможности.