Нового министра природных ресурсов и окружающей среды представили 26 июня в правительстве

Новости Беларуси. Геологоразведка и рациональное использование природных ресурсов. Приоритетные направления в сфере охраны окружающей среды определены. Нового министра сегодня, 26 июня, представили в «зеленом» ведомстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка будет делаться на добычу и переработку полезных ископаемых. Для этого планируется создать геологическую службу. Новая структура поспособствует разработке новых месторождений и привлечению инвестиций. Данная услуга сегодня востребована во многих странах мира.

Андрей Ковтухо, министр природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь:

Есть резервы в нашей стране, есть возможности более эффективно использовать ресурсы. Еще одним направлением следует отметить и работу с отходами. Потому что если раньше фиксировали отходы и препятствовали их образованию, то сейчас еще ставится задача использования этих отходов как вторичных ресурсов. Следует их перерабатывать, предполагая экономическую выгоду.

Изменения коснуться и метеослужбы. Она будет значительно укреплена. Говоря о прогнозах на будущее, стоит также отметить и усиление контрольной деятельности в сфере охраны окружающей среды.