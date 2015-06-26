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Нового министра природных ресурсов и окружающей среды представили 26 июня в правительстве

26 июня 2015 11:52
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Новости Беларуси. Геологоразведка и рациональное использование природных ресурсов. Приоритетные направления в сфере охраны окружающей среды определены. Нового министра сегодня, 26 июня, представили в «зеленом» ведомстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка будет делаться на добычу и переработку  полезных ископаемых. Для этого планируется создать геологическую службу. Новая структура поспособствует  разработке новых месторождений и привлечению инвестиций. Данная услуга сегодня востребована во многих странах мира.

Андрей Ковтухо, министр природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь:
Есть резервы в нашей стране, есть возможности более эффективно использовать ресурсы. Еще одним направлением следует отметить и работу с отходами. Потому что если раньше фиксировали отходы и препятствовали их образованию, то сейчас еще ставится задача использования этих отходов как вторичных ресурсов. Следует их перерабатывать, предполагая экономическую выгоду.

Изменения коснуться и метеослужбы. Она будет значительно укреплена. Говоря о прогнозах на будущее, стоит также  отметить и усиление контрольной деятельности в сфере охраны окружающей среды. 

# Отставки и назначения в Беларуси # Андрей Ковтухо

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