Новости Беларуси. Беларусь готова к более тесному сотрудничеству с автономными районами Китая. Об этом заявил сегодня, 18 ноября, министр экономики нашей страны на открытии белорусско-китайского бизнес-форума. Речь идет о взаимодействии по таким направлениям, как логистика, сельское хозяйство, образование и культура.

Также 18 ноября состоялось торжественное открытие выставки товаров автономных районов Китая. В выставке принимают участие около 160 бизнесменов и почти сотня предприятий. Это представители пищевой промышленности, фармацевтической и нефтедобывающей отрасли, а также инвестиционные компании. Стоит отметить, что на протяжении последних лет Китай стабильно входит в первую десятку основных торговых партнеров Беларуси. За прошлый год товарооборот между странами составил более 3 миллиардов долларов. Реализуются десятки крупных проектов в энергетической, транспортной и аэрокосмической сферах. А образцом масштабного сотрудничества между странами стал индустриальный парк «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжан Шаоюн, заместитель начальника Департамента по коммерческим вопросам правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китай):

Мы привезли с собой представителей ста китайских компаний. В основном это сельскохозяйственное направление, оборудование, техника и туризм. Также нам интересно сотрудничество с Беларусью в сфере инновационных технологий.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

СУАР — очень перспективный для нас район с точки зрения взаимодействия, выстраивания экономического пояса Шелкового пути. Мы фактически рассматриваем, и сами китайцы позиционируют как западные ворота Китая.