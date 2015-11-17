Президент Сербии посетит с официальным визитом Беларусь 18-20 ноября

Новости Беларуси. Президент Сербии завтра, 18 ноября, приедет в Беларусь с трехдневным официальным визитом. Александр Лукашенко и Томислав Николич проведут переговоры в узком и расширенном составах. Лидеры двух стран подпишут совместное заявление. Безусловно, этот визит будет способствовать дальнейшей активизации белорусско-сербских контактов и внесет свой вклад в развитие торгово-экономических отношений. Накануне встречи на высшем уровне корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ расскажет о том, что же связывает страны, которые разделяют более полутора тысяч километров.

Каждый раз взаимные визиты лидеров Беларуси и Сербии способствовали увеличению взаимного товарооборота. Президент Беларуси посещал Сербию четыре раза. Последний раз год назад. И с 2010 товарообмен между Сербией и Беларусью вырос в пять раз.

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь:

Наши президенты договорились об увеличении товарооборота между нашими странами до 500 миллионов долларов в ближайшем будущем. И могу уже сказать, что, по белорусским данным, товарооборот прошлого года вырос на 250 миллионов долларов. Значит, не существует область, в которой невозможно развивать наши отличные, дружественные отношения.

Возможностей для роста действительно хватает. Между нашими странами торговля идет без пошлин. Это называется зона свободной торговли. И сейчас Беларусь поставляет в Сербию 155 видов товаров. От БелАЗов до семян. Стоит задача вовлечь как можно больше отечественных предприятий в производственную кооперацию с сербскими. В Сербии уже собираются грузовики и автобусы МАЗ, тракторы МТЗ.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня мы поставляем и холодильники, и стиральные машины белорусские. И это все – основа для того, чтобы не просто торговать, а создавать совместные предприятия, производства. Чтобы совместно продвигать нашу общую продукцию на большом европейском и евразийском рынке. Это понимают сегодня наши сербские партнеры, мы это понимаем. И главы наших государств дают нам зеленый свет, только работайте.

Для балканских бизнесменов Беларусь – возможность выйти на рынок Евразийского экономического союза. Это во многом подстегивает стремление сербской стороны инвестировать в белорусскую экономику. Сербия предлагает Беларуси сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и туризме. Но пока что лидирует строительная сфера.

Масштабный проект около Национальной библиотеки – «Маяк Минска» – тоже имеет сербские корни. Фактически «город-в-городе» площадью 1 млн квадратных метров. Здесь будет самый большой в регионе торгово-развлекательный центр. Сербские инвестиции сюда оставили около 400 млн долл. А символическую капсулу в фундамент два года назад закладывал лично президент балканского государства.

На этот раз ожидается, что памятную капсулу лидеры Беларуси и Сербии заложат уже на строительной площадке экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир», мегапроекта сродни международным финансово-экономическим центрам в Сингапуре, Дубае и Лондоне.