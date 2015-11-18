Париж: в ходе спецоперации убиты двое подозреваемых в организации терактов 13 ноября

Новости Франции. В Париже в ходе спецоперации убиты двое подозреваемых в организации пятничных терактов. Три человека арестованы. Их обвиняют в сотрудничестве с джихадистами, которые совершили террористические атаки 13 ноября. Тогда погибли по меньшей мере 129 человек.

В Елисейском дворце президент и премьер-министр Франции собрали экстренное совещание, чтобы следить за развитием спецоперации в пригороде Парижа. Сегодня, 18 ноября, при попытке нейтрализации себя подорвала террористка-смертница. Ее имя пока не разглашается. Ряд улиц по прежнему перекрыт.

Тем временем радикалы бросили свой вызов. Они обещают новые теракты во Франции, если та не прекратит бомбардировку подконтрольных им территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.