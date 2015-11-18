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Беларусь и Китай подписали протокол к межправительственному соглашению о взаимных безвизовых групповых турпоездках

18 ноября 2015 10:35
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Новости Беларуси. Беларусь и Китай подписали протокол к межправительственному соглашению о взаимных безвизовых групповых турпоездках. Напомним, сейчас граждане КНР, прибывающие в Минск прямыми авиарейсами, имея в паспорте шенгенскую визу, могут задержаться в Беларуси на три дня. Китайским туристам предлагается более 90 маршрутов по нашей стране. Особой популярностью у них пользуются туры с посещением Мирского и Несвижского замков, военно-исторических объектов, растет интерес и к так называемым зеленому туризму, когда гости отдыхают в национальных парках и сельских усадьбах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-Китай

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