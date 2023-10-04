«Наладить сотрудничество во всех сферах». Делегация Нацассамблеи Никарагуа встретилась с руководством Мингорисполкома

Новости Беларуси. Создание совместных промышленных предприятий, проекты в сфере здравоохранения, а также культурный и образовательный обмен. Делегация Национальной ассамблеи Республики Никарагуа встретилась с руководством Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отметим, сегодня в вузах столицы обучаются порядка 20 тысяч иностранных студентов и наши учреждения готовы налаживать сотрудничество с новыми странами. Кроме того, зарубежные гости отметили высокий уровень столичной медицины, а также качество продукции промышленных предприятий.

Арлинг Патрисия Алонсо Гомес, первый заместитель п редседателя Национальной ассамблеи Республики Никарагуа: Наша делегация приехала расширить дружественные связи с Минском, а также наладить сотрудничество во всех сферах. За эти дни мы уже успели посетить музей Великой Отечественной войны, а также ряд предприятий, в том числе Минский тракторный завод, где производят технику высокого качества, которую мы планируем закупать.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы рассказали, насколько у нас сильное здравоохранение и туризм по здравоохранению. Мы тоже готовы предусмотреть в части постковидного лечения, лечения других каких-то заболеваний, в дальнейшем это санаторно-курортный отдых. Также мы обсудили тему экономики, конечно, без нее никак. Мы понимаем, что они заинтересованы в нашей сельскохозяйственной технике. У нас есть хорошие программы лизинговые.

Отметим, в июле с мэрией столицы Манагуа был заключен контракт на поставку белорусских машин МАЗ. Также достигнута договоренность о поставках порядка 200 единиц техники «АМКОДОР» для строительной отрасли и коммунального хозяйства Никарагуа.