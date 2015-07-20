Беларусь будет активнее сотрудничать с испанскими партнерами в образовании, здравоохранении и культуре

Новости Беларуси. Беларусь будет активнее сотрудничать с испанскими партнерами. В городе над Бугом 20 июля принимали будущего Почетного консула Беларуси в Испании Альфонсо Хурадо Месса.

Образование, здравоохранение, молодежные обмены – все это лишь часть из списка возможных совместных проектов Бреста и Аликанте. Подробно «остановились» на возможности реализации инвестиционных бизнес-проектов и созданию прочных торговых связей.

К слову, Испания для Беларуси – партнер достаточно новый и перспективный. Динамика развития торговых отношений между странами уже показала: белорусские товары на испанском рынке действительно востребованы. Наш экспорт за прошедшие пять месяцев 2015 года вырос на 146%.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Вельмі важна, што ў нас актывізуюцца кантакты паміж бізнэсменамі. І ў гэтым годзе мы правялі першы беларуска-іспанскі бізнэс-форум. У Мінск на гэты форум прыбыла 25 іспанскіх кампаній, якія зацікаўлены ў развіцці гандлёва-эканамічных інвестыцыйных адносін з Беларуссю. Мы падрыхтавалі з іспанскім бокам да падпісання межурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне прамысловасці і эканомікі і плануем стварыць бліжэйшым часам міжурадаваю гандлёва-эканамічную камісію.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Нам надо как-то выходить на испанский рынок, потому что соотношение нашего экономического взаимодействия между Брестской областью, Брестом и Испанией, естественно, пока не в нашу пользу, поэтому надо искать точки соприкосновения, что мы, белорусы, брестчане, можем продавать в городе Алеканте, вообще в провинции Валенсия.

Одна из важных сфер взаимодействия – культурная. Первый шаг в этом направлении сделали 20 июля: Брестскому музею были переданы в дар 40 картин испанской художницы.

Альфонсо Хурадо Меса, кандидат на должность почетного консула Республики Беларусь в Алеканте (Испания):

Когда я ей сказал, что в качестве почетного консула еду в Брест, в Беларусь, что появилась возможность показать людям, которые понимают православную культуру, которые могли бы по достоинству оценить картины, она была очень горда и счастлива.

«Культурный» интерес между двумя странами взаимный – в Мадриде в 2015 году с успехом прошел первый белорусский вечер, запланированы гастроли Большого театра Беларуси в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.