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В Москве ушел из жизни известный политик и государственный деятель Геннадий Селезнев

20 июля 2015 16:52
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Новости России. В Москве ушел из жизни известный политик и государственный деятель Геннадий Селезнев. Последнее время он боролся с тяжелым недугом.

С 1996 по 2003 годы Геннадий Николаевич возглавлял Государственную думу России.

В политику Геннадий Николаевич пришел из журналистики, окончив журфак Ленинградского университета. В 80-х стал главным редактором «Комсомольской правды», позже возглавил и «Правду». Долгое время состоял в КПРФ.

Известного российского политика многое связывало с Беларусью. В частности, Селезнев был первым председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России, неоднократно встречался с главой белорусского государства.

От имени народа и себя лично президент Александр Лукашенко выразил соболезнования семье политика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Некролог

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