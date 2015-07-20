Новости России. В Москве ушел из жизни известный политик и государственный деятель Геннадий Селезнев. Последнее время он боролся с тяжелым недугом.

С 1996 по 2003 годы Геннадий Николаевич возглавлял Государственную думу России.

В политику Геннадий Николаевич пришел из журналистики, окончив журфак Ленинградского университета. В 80-х стал главным редактором «Комсомольской правды», позже возглавил и «Правду». Долгое время состоял в КПРФ.

Известного российского политика многое связывало с Беларусью. В частности, Селезнев был первым председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России, неоднократно встречался с главой белорусского государства.

От имени народа и себя лично президент Александр Лукашенко выразил соболезнования семье политика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.