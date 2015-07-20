Президент: Необходимо избегать популизма, не обещая людям ничего лишнего, не обманывая их во время избирательной кампании

Новости Беларуси. Итоги работы за прошедшую парламентскую сессию. Глава государства принял с рабочим докладом председателя Палаты представителей Национального собрания.

Владимир Андрейченко сообщил, что проделана огромная работа. Всего рассмотрено более 90 законопроектов. Один из наиболее обсуждаемых – Закон «Об амнистии», который должен был затронуть более 8500 человек. Кроме того, на рабочей встрече обсуждали и планы белорусского парламента на восьмую сессию. Свою работу она начнет 2-ого октября.

Во время избирательной кампании необходимо избегать популизма, не обещая людям ничего лишнего, не обманывая их. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром АндрЕйченко. Как отметил Глава государства, в преддверии предстоящих президентских выборов особенно важна разъяснительная роль депутатов. Поэтому сейчас нужно активизировать работу в округах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Исходя из информации, которую я получаю, я доволен работой нашего Парламента. Это спокойная тихая без гвалта и крика работа на создание. Знаю, что мы приняли серьезный гуманитарный акт по амнистии.

Президентские выборы назначены. Кстати, попросил бы Вас, чтобы Вы депутатам передали, чтобы они не уходили на каникулы в это время, чтобы они подключились к президентским выборам в плане того, чтобы донести до людей, разъяснить им наиболее сложные моменты ситуации в стране, кампании. Немало будет разных выпадов в адрес государства, в том числе нашего общества. Депутаты - люди сведующие, это политически активные люди. Чтобы они разъясняли своим избирателям те или иные сложные моменты или предложения наших оппонентов. В президентские выборы все много обещают, но выполнять придется тому, кто будет избран. Я уверен, что даже если будет избран другой человек, работать будут люди, которые сейчас работают, специалисты с неба не свалятся и госслужащие. Как бы у нас чиновников не любили - это очень сложный процесс: подготовить того же чиновника. Поэтому многие останутся работать, даже если придет к власти кто-то другой, даже оппозиционный. Поэтому людям надо аккуратно разъяснять.

В мире время непростое и просто так ничего не делается. Мы только что встречались с вице-президентом Зимбабве (это югов-восток Африки - край света: мы вынуждены идти туда, вырабатывать сложные финансовые схемы, чтобы поставлять туда продукцию). Мир становится все сложнее, и нам не так просто адаптироваться и приспособиться. Но это наши проблемы, проблемы власти - адаптируемся. Но депутаты должны помочь с разъяснениями тех или иных позиций нашему населению. Депутат - человек, который пользуется доверием населения. Надо с людьми разговаривать. Не надо ничего лишнего им обещать. И не надо обманывать людей. Мы этого не должны допустить.

Владимир Андрейченко:

За это время депутаты принимали участие в порядка 70 международных мероприятиях. Важнейшее политическое решение, которые мы приняли, - назначены выборы Президента Республики Беларусь.

На встрече также подвели итоги работы седьмой сессии. Как отметил Владимир Андрейченко, президент одобрил деятельность Палаты представителей.

Обсуждали 20 июля и планы белорусского Парламента на сессию предстоящую. Свою работу она начнет 2 октября. Уже сейчас на рассмотрении в постоянных комиссиях находятся около 40 законопроектов. Один из важнейших вопросов – принятие бюджета на 2016 год.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Президентом обращено внимание на то, чтобы при составлении бюджета на следующий год мы обратили серьезное внимание на упрощение налогового законодательства, на эффективность налоговых льгот, которые сегодня предоставляются. Также президент потребовал, чтобы мы посмотрели такой вопрос, как введение в 2016 году моратория на изменение налогового законодательства в течение года.