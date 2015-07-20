Центризбирком допустил к участию в сборе подписей 8 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси

Новости Беларуси. 20 июля завершился первый этап кампании по выборам Президента Республики Беларусь – регистрация инициативных групп. Всего Центризбирком дал зеленый свет сторонникам восьми потенциальных кандидатов на главный пост в государстве. Пять инициативных групп были зарегистрированы 20 июля на заседании ЦИКа.

Таким образом, группы Виктора Терещенко, Татьяны Короткевич, Анатолия Лебедько, Жанны Романовской и Николая Улаховича присоединились к зарегистрированным в минувшую пятницу группам Александра Лукашенко, Сергея Гайдукевича и Сергея Калякина.

Последнее заседание Центризбиркома по регистрации инициативных групп получилось самым массовым – 11 выдвиженцев и их сторонники. Но выйти из еще не начавшейся президентской гонки многим пришлось уже сейчас: шесть человек не были допущены в следующий раунд предвыборной кампании по самым разным причинам. Но большинство просто не смогли набрать в инициативные группы нужное количество людей – должно быть минимум 100.

Претендовать на участие в выборах Президента Республики Беларусь будут восемь человек. В ближайшие дни их инициативные группы приступят к сбору подписей.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сегодня мы зарегистрировали инициативные группы, завтра они все получат удостоверения. Но собирать подписи по закону можно за 80 дней до выборов. Это значит с 23 июля. Каждый гражданин, к которому будут обращаться сборщики подписей, должен знать, что у сборщика подписей, или члена инициативной группы, как он официально называется, в обязательном порядке должно быть удостоверение, выданное Центральной комиссией.

21 августа – крайний срок, когда все инициативные группы должны сдать листы с подписями в соответствующие комиссии.

То есть у претендентов на борьбу за президентский пост есть месяц, чтобы убедить 100 тысяч человек, что расписаться в его либо ее поддержку – это правильный выбор.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я думаю, у большинства из этих групп есть реальные шансы собрать необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в Президенты. Здесь есть руководители партий. Это реальные люди, которые живут в регионах, и они, я думаю, имеют реальную возможность собрать необходимое количество подписей. Думаю, никто не сомневается, что и глава государства тоже сумеет выполнить эту задачу.

Кстати, на этом заседании Центризбиркома не было Лидии Ермошиной. Председатель ЦИКа была приглашена и приняла участие в конференции ОБСЕ, которая проходит в столице Австрии. Главная тема этого форума – международные стандарты и обязательства для проведения свободных, справедливых и демократических выборов в европейских странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, миссия бюро по деминститутам и правам человека ОБСЕ еще на минувшей неделе приступила к наблюдению за белорусской избирательной кампанией.