Батура: Цены в Минской области на импортные товары - чай и кофе - не должны отличаться от столичных

Новости Беларуси. Оптимизация количества сельских советов на Минщине не повлияет на качество жизни населения. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома во время пресс-конференции. Борис Батура отметил, что сельский совет может функционировать в нормальном режиме, если на его территории проживают от 2 до 4 тысяч человек. На Минщине сейчас 288 сельских советов. В перспективе должно быть около 210.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Мы все предложения в настоящее время райисполкомом изучаем. Окончательное решение, я думаю, мы будем принимать взвешенное и не сразу ломать все устоявшиеся институты власти. То есть надо делать так, чтобы максимально сохранить удобство для проживающего там населения, чтобы не было такого, что за 20-30 км нужно ехать за какой-то справкой.

В сельской местности должны быть созданы нормальные условия для жизни людей. В том числе, должно быть налажено и торговое обслуживание. А цены на импортные товары - чай и кофе - не должны отличаться от столичных. Областным потребительским кооперациям нужно дать право самостоятельно закупать товары. Такая мера существенно снизит затраты на импортную продукцию в сельских магазинах. В перспективе нужно упорядочить и самый прибыльный бизнес - автомагазины. Борис Батура предлагает объединить усилия бытовых служб и потребкооперации и этим увеличить количество предоставляемых населению услуг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Батура:

Этот бизнес потребкооперации тоже надо увеличивать и предоставлять больше услуг. И это не только торговля, но и, может быть, услуги парикмахера, фотографа… Нужно объединять усилия «бытовки» и потребкооперации. Здесь большое поле деятельности.