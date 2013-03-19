Новости Беларуси. Беларусь намерена использовать корейский опыт при создании электронного Правительства. Эта тема в числе других обсуждалась в Минске на встрече помощника Президента Беларуси Всеволода Янчевского с делегацией экспертов из Кореи.

Во время двухнедельного визита зарубежные специалисты помогут коллегам в формировании дорожной карты построения электронного Правительства с учетом имеющихся передовых технологий и наработок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приезд корейской делегации является реализацией договоренностей, достигнутых во время визита белорусской делегации во главе с помощником Президента Всеволодом Янчевским в Корею в декабре 2012 года.

Лим Чхун Сон, вице-президент корейской компании:

По опыту Кореи, самый большой плюс электронного Правительства в том, что простые граждане сэкономили много времени на документации. Раньше за ней нужно было ехать в госорганы. Сейчас все происходит в Интернете.

Другое преимущество – это социальное обеспечение со стороны государства.

Николай Струков, заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Мы планируем на сегодняшний день все вопросы завершить в 2015 году. Но на сегодняшний день уже ряд услуг работает в электронной форме. И мы сейчас готовим программу или, скажем так, план поэтапного включения госорганов.