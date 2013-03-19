Андрей Савиных – об индексе человеческого развития, его параметрах и месте Беларуси в рейтинге

На вопросы ведущего программы Новости «24 часа» ответил начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь Андрей Савиных.

Андрей Владимирович, что же такое этот «индекс человеческого развития»? По каким параметрам он определяется, по каким критериям?

Андрей Савиных:

Индекс человеческого развития – это суммарный показатель развития общества в каждой из стран, которые попадают в данный рейтинг. Прежде всего берутся во внимание продолжительность жизни человека, уровень образования, количество лет, которые тратятся на образование, и образование в том числе и после 25 лет, а также ряд экономических показателей, прежде всего валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности. Условия в разных странах различаются, поэтому берется именно индекс паритета покупательной способности, который позволяет сравнивать разные корзины в разных странах мира. То есть это базовые показатели, которые, тем не менее, дают очень обобщенную и очень четкую картину уровня развития. Это главное.

Критерии довольно показательные. Но если учесть, что наша страна поднялась на 15 пунктов в этом рейтинге ООН, что дает это нашей стране?

Андрей Савиных:

Прежде всего надо сказать, что мы занимаем сегодня уже 50 место среди 180 стран мира, которые отражены в этом рейтинге. То есть мы находимся в группе стран с высоким уровнем человеческого развития. Но тут надо отметить: впереди есть группа стран (47) с очень высоким уровнем. Так что Беларусь в своей группе находится в тройке лидеров. И здесь очень интересно отметить, что мы отстаем от группы лидеров всего на 0,01%, точнее не процента, а на 0,01 балла.

Сегодня, как вы знаете, мы вкладываем довольно серьезные средства в развитие здравоохранения. Если это выразится в увеличении продолжительности жизни. У нас развивается динамично система образования. Сегодня становится популярным образование длиною в жизнь, когда человек совершенствует свои профессиональные навыки в любое время, в любом возрасте, независимо от того, каких успехов он достиг. Это также повышает наши баллы в рейтинге. И, вне всякого сомнения, у нас есть перспективы для роста.

И здесь я хотел бы еще отметить другой момент. Наш прогресс еще характеризуется и тем, что этом рейтинге учитывается индекс неравенства. А индекс неравенства предполагает довольно сложную систему показателей. Их немного, но они дают очень четкую обобщенную картину и очень точный результат. Прежде всего индекс гендерного неравенства. То есть разница в положении мужчин и женщин. Туда включаются такие индексы как материнская смертность, как количество женщин-членов Парламента. То есть они показывают ту роль, которую играют, и те права женщин, которые есть в данном конкретном обществе.

Или, например, есть индекс многомерной бедности. То есть человек может быть беден, но если он имеет доступ к образованию, хочет улучшить, он может, естественно, улучшить свое положение. Но если он беден, но не имеет доступа к образованию, или же в этом аспекте наблюдается серьезный разрыв между различными социальными группами населения, то проблема гораздо более серьезная. К счастью, в Беларуси таких проблем нет. Это как раз говорит, что социальная политика нашего государства направлена на максимально большое число граждан. И за счет этого мы достаточно быстро прогрессируем в индексе человеческого развития.

А вот насколько авторитетен этот рейтинг? Почему именно эти показатели являются предпочтительны для экспертного мирового сообщества?

Андрей Савиных:

Методики могут быть простыми, методики могут быть сложными. За этой методикой, вне всякого сомнения, стоят серьезные научные изыскания. При всей ее простоте она довольно четко отражает действительно уровень развития общества. И поэтому, вне всякого сомнения, этот рейтинг и этот индекс является действительно важным и занимает ключевое положение вообще в системе ООН в целом.

Среди других рейтингов я бы выделил различные оценки, которые даются прежде всего организациями системы ООН. Это и конференция ООН по торговле и развития, это и специализированная организация ООН в ВОЗ, Международный союз электросвязи. И не будем забывать о группе Бретенвудских организаций, то есть Всемирном банке, который также дает достаточно взвешенные и продуманные оценки положения в различных отраслях социальной, общественно-экономической жизни в той или иной стране.

Рейтинг человеческого развития все-таки занимает какое-то центральное место. Поскольку все-таки в центре любой системы должен стоять человек. И здесь, вне всякого сомнения, очень важный, очень авторитетный, я бы сказал, имиджеобразующий рейтинг. И мы, конечно, удовлетворены тем, что Республика Беларусь занимает весьма высокую позицию по данному рейтингу.