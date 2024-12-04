Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты… Наверное, нет ни одного русскоязычного человека, кто бы этих слов не знал. Их Александр Сергеевич Пушкин написал в альбом Анне Петровне Керн, дочери рижского вице-губернатора. Строки, ставшие символом того, что истинная любовь не может уйти, раствориться, умереть, что она воскреснет, стоит ее оживить лучиком прекрасного взгляда. Так вот, в Риге снесли памятник. Анне Петровне Керн. За связь с русским шовинистом, ябатькой, лукашистом Александром Пушкиным. И это не шутка. Это реальные новости. Почему вокруг нас одна сплошная психушка, спрашиваю я людей. Ну почему? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Пройдемся сегодня по палатам. Посмотрим, как пациенты, что мычат несуразно, кем себя мнят, в кого бросаются своими экскрементами, что пишут на стенах. Ну, по-другому нынешнюю политику описывать нельзя.

Вот президентка Молдовы, которая проиграла выборы в собственной стране, голосует на выборах президента Румынии. И нет никого, кто бы вышел и крикнул, возмутился – что это, блин, за цыганский цирк с конями. Но выборы в Румынии Европе не понравились. Не тех избрали, не хватило сандовской бумажки. И сказали переизбирать. Еще и еще раз. Пока тех, кого надо Европе, не выберут. Следующая палата. Литва. Великий прибалтийский тигр. Мядининкай. А там – а там вазелин подвезли. Цитирую. «Психолог Томаш Кялпша, который консультировал нелегальных мигрантов, содержавшихся в Центре регистрации иностранцев в Мядининкае, был уличен в том, что делал это вовсе не бескорыстно, а в обмен на сексуальные услуги. Принуждая четырех иракцев к половому акту, Кялпша грозил жертвам, что если они не выполнят беспрекословно его прихоти, то не получат убежища и будут отправлены обратно в страну своего происхождения». Проще говоря, путь в Европу для них лежал исключительно через то, что с этим словом рифмуется.