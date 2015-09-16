Астролог Павел Глоба: Александр Лукашенко будет, как Фидель Кастро, совершенно четко. Кастро продержался около 50 лет

Гость программы «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым – астролог Павел Глоба.

Павел Павлович, большое спасибо, что нашли время на этот разговор. Я имел честь более 20 лет назад записывать с вами интервью, я был совсем юный журналист.

Павел Глоба:

Я помню.

Вы выглядите замечательно. На вас время никак не влияет.

Павел Глоба:

Вы мне льстите. Мне это все равно. Женщине это было не все равно, а мне…

Для меня это было одно из самых первых интервью, и тогда было потрясающее впечатление.

Павел Глоба:

Тогда было очень хорошее интервью.

И я запомнил два ваших предсказания.

Павел Глоба:

Прогноза.

Да. Одно касалось меня. Вы сказали, что я буду носить бороду. Бороду я не ношу, но время от времени зарастаю щетиной достаточно густой. А второй, вы сказали (по-моему, это был 1992 год), что Беларусь ждет очень сильный лидер. И мы еще смотрели и думали: «Ну, как же так? Откуда взяться такому сильному лидеру?» И, в общем-то, этот прогноз я ваш очень прекрасно помню. И, как видно, он подтвердился.

Павел Глоба:

Он точно подтвердился.

Павел Павлович, мы в начале осени с вами беседуем. Это новый учебный год, новый телевизионный, театральный сезон. Все заглядывают на то, каким он будет. И наверняка к вам чаще обращаются и перед Новым годом, и перед таким сезоном.

Павел Глоба:

По крайней мере в прессе точно.

Если проследить как-то исторически, через года: когда можно оценить всплеск интереса к астрологии и когда этот спад? Это связано с экономическими и политическими катаклизмами?

Павел Глоба:

Разумеется, связано. Естественно. Потому что люди в это время испытывают неуверенность в себе, у них колеблется их самомнение. Они начинают думать, что не все в жизни так предсказуемо и не все у них под контролем. А посему им хочется это узнать более надежно. Потому прибегают в том числе и к астрологам, потому что у некоторых из них (я не буду говорить обо всех), но коэффициент КПД, то бишь возможности делать прогнозы, действительно очень высокие. Есть проблема – надо ее решать. Поэтому, да, астрология действительно зарекомендовала себя как система знаний, которая достаточно успешно справляется с кризисными проблемами многих людей.

Как человеку, который хочется прислушиваться к подсказкам звезд, определять, где начинается провокация, где жулики фактически и где реальные знания?

Павел Глоба:

Во-первых, надо прежде всего иметь голову свою на том месте, где она изначально природой предназначена, то бишь на своем собственном месте. Во-вторых, надо думать. В-третьих, что надо делать? Надо отделить плевела от пшеницы или овец от козлищ, как это написано в Евангелие. То бишь знать прекрасно, что не может быть одинакового прогноза для всех так называемых знаков зодиака. Прогноз – он индивидуален, строится лично для вас. Любой настоящий профессиональный астролог для того, чтобы сделать лично вам прогноз, очень много вам дотошных вопросов задаст. Особенно первое – о времени вашего появления на свет. Время вашего рождения очень большое значение имеет.

Не просто день, а время.

Павел Глоба:

Время, точное время. И причем оно может отличаться от того, что у вас написано на бирочке на руке, в журнале родовом, вашей маме выданном. А для астролога любая минута имеет значение. То есть вот это нужно. Во-вторых, нужно обращаться к профессионалам, то бишь людям, которые уже зарекомендовали себя как специалисты по прогнозированию.

А есть какие-то верные признаки, что это жулик? Они же ходят по людям, что самое важное, они очень много вредят. Обращаются к астрологам люди очень часто в тяжелейшей ситуации.

Павел Глоба:

Я понимаю. Сейчас это очень сложно. В медицине, допустим, проще, потому что есть квалификационная комиссия: вот, скажем, не выдали врачу переквалификацию, он может что угодно говорить, какие угодно дипломы непонятных академий у себя в кабинете вешать, но если он действительно не апробированный специалист, его никто на работу принимать не будет. В астрологии тяжелее. Здесь дикий лес, здесь еще нет квалификационной комиссии. Есть несколько людей, которые являются профессионалами. В России и м мире их немного. Они основатели школ, выпускают литературу, у них богатая практика, которая подтверждается реально. Пока нужно обращаться либо к ним, либо к тем, кому они действительно выдают дипломы, то есть дипломированным специалистам.

Как вы считаете, сколько таких людей, которые говорят по-русски?

Павел Глоба:

Я знаю, что, например, на территории России я могу доверять только 3-4 людям, с которыми мы сотрудничаем.

Если такие в Беларуси?

Павел Глоба:

Не могу этого сказать.

У нас очень много ваших почитателей.

Павел Глоба:

Да, есть, конечно, ученики. Скажу за свою школу. За другую школу я не ручаюсь.

Позвольте вопрос о времени. Я читал некоторые ваши работы, вы сказали, что, наверное, очень важным моментом в истории тогда еще зарождавшегося Советского Союза, именно после Октябрьской революции, перенос времени, изменения календаря – это сыграло ключевую роль.

Павел Глоба:

Я не знаю. Может, это относится к теории совпадений, курьезам. Я их собираю, действительно очень много интересного в этом. Но почему-то так случалось, что очень многие переносы, изменения и так называемые календарные реформы потом выходили боком для тех, кто их инициировал. Начиная с Юлия Цезаря, который был убит сразу же после введения юлианского календаря, Папа Григорий XIII, который помер после введения григорианского календаря.

То есть это все-таки совпадение в больше степени, по-вашему?

Павел Глоба:

Вы знаете, этих совпадений столько. Эйнштейн говорил: «Я не верю, что Бог играет в кости».

А вот эта совсем свежая история: перенос часа.

Павел Глоба:

Перенос часа – сразу после этого кризис. Тоже как-то очень странно у нас получилось. В Иране, как только шах Ирана ввел древний календарь, обратно вернул, его тут же выгнали, Хаменеи пришел к власти. Поэтому как-то очень странно. Множество гражданских войн было сразу же в Европе после введения этого григорианского календаря. Сколько людей было убито просто. Генрих III, французский король, был убит кинжалом. Голландия была первой, кстати. Вильгельм Аранский тоже был убит кинжалом. Совпадение, вроде бы. Но совпадений очень много на самом деле, огромное количество. Петр I, кстати, наш государь-император – он, в общем, одно из редких исключений из этого. Он ввел юлианский календарь на территории Российской тогда еще не империи (еще Московского царства), но он прожил после этого 25 лет еще. Неплохо, да.

Посмотрите: удивительная субстанция – время. Его изучают ученые, но в больше степени, конечно, рассуждения о нем можно встретить в научной фантастике.

Павел Глоба:

Конечно.

По вашему мнению, вот это чисто человеческие субъективные ощущения, когда время бежит, когда оно тянется, или исторически есть моменты, когда время действительно стремительно?

Павел Глоба:

И то, и другое.

И оно развивается для всех.

Павел Глоба:

Да, и то, и другое. Наверное, мы все-таки очень мало об этом чего-то знаем. Это все исследование дальнейшее ученых будет. Время – понятие растяжимое. Я думаю, что и в самом прямом смысле этого слова. Тем более, что на заре Вселенной, как только зарождалось это из точки сингулярности, как сейчас говорят, то вообще в пределах одной какой-то милимилимилисекунды зародилось практически все вещество и вся энергия нашего мироздания. То бишь время было другим практически. И оно сейчас у нас замедляется. Потом оно начнется ускоряться, сжиматься, расширяться. Это вопрос не ко мне, это вопрос к тем специалистам, которые пишут на эту тему.

А как вы себя чувствуете: время сейчас бежит или вы можете растягивать свои минуты и часы, получая удовольствие от жизни?

Павел Глоба:

Время для меня бежит. Но, вы знаете, иногда очень медленно.

Я знаю, что у вас богатейшая коллекция посмертных масок.

Павел Глоба:

Есть. Вот одна из них, пожалуйста. Николай Васильевич Гоголь вон там еще.

Ваше отношение со смертью: она вас пугает или интересует?

Павел Глоба:

Вы знаете, ни то, ни другое. Я ее воспринимаю как часть нашей жизни. Смерть является частью нашей жизни, и моей тоже. Умирать всем придется. Поэтому надо жить нормальной жизнью. Поэтому надо жить нормальной полноценной жизнью.

Вы как никто другой представляете себе приблизительные точки, когда вам угрожает финал.

Павел Глоба:

Да. Но, опять же, даже если их на самом деле вычислять, то их может обнаружиться не менее семи. Как жизней у кошки. В одной из них человек умирает. У меня даже книга на эту тему написана «Звездные дороги жизни и смерти», в которой я обобщил весь свой опыт. Кстати говоря, что интересно, некоторые люди, многие люди даже сами программируют свою смерть, сами того не ведая. За несколько лет, за 5-7 лет до своей гибели, ухода из жизни, многие люди, особенно творческие, харизматические, делают какую-то непоправимую ошибку, которая в конечном итоге приводит их к смерти. Я приведу пару примеров. Николай II предопределил свою смерть, за четыре года совершив непоправимую ошибку, вступая в Первую мировую войну. То же самое Гитлер – Вторую мировую войну начал. Но если даже брать не таких личностей, как эти политики, а, допустим, такого человека, как Борис Леонидович Пастернак, который буквально за пять лет до своей смерти написал роман «Доктор Живаго», благодаря которому он получил Нобелевскую премию, и он его отправил на публикацию за границу. Вот, пожалуйста, вам: за несколько лет до своей реальной смерти он сам ее предопределил. И мы все, очень многие из нас, большинство, делаем такой же выбор, у нас есть такая же точка выбора, за несколько лет, благодаря чему мы сами приближаем, можем приблизить или удалить вот этот вот самый момент уход. Это реально.

Так можно ли сказать, что астрология астрологией, а человек всегда выбирает свой путь сам?

Павел Глоба:

Конечно. Это главный божий дар, который нам дан свыше: мы всегда выбираем сами. Астрология представляет из себя сумму вариантов. То есть это некая такая дорожная карта.

Вы говорите о Господе.

Павел Глоба:

Я верующий человек.

Я читал какие-то материалы, что и православная церковь, и мусульмане, в общем-то, в некоторых работах порицают астрологию.

Павел Глоба:

Если вы возьмете Игил, там вообще рубят головы.

Я не буре крайние.

Павел Глоба:

Давайте сейчас возьмем. Это крайние моменты. Потому что если говорить и об исламе, и о христианстве, то настоящие христианские и исламские богословы, они были люди действительно очень образованные. И с точки зрения науки – тем более. Астрология в средние века считалась наукой. И до XVII века ее преподавали в университетах как академическую дисциплину. Если говорить о христианских богословах, не только западных, но и восточных православных (их называют ортодоксальной церковью), то церковь очень серьезно боролась только с магией и с теми астрологическими практиками, которые пытались вмешиваться в ход человеческой судьбы.

Павел Павлович, можно я спрошу вас о своей родине?

Павел Глоба:

Конечно.

В общем, не только моя страна, но и все наши соседи переживают непростые времена: и экономический кризис, и война в Украине.

Павел Глоба:

Этот мой прогноз по поводу Украины тоже был.

Да, я с этим сталкивался. Но у нас впереди президентские выборы. Вы достаточно точно и несколько раз предсказывали, но и были у вас ошибки. К примеру, вы предсказывали, вы читали о том, что будет необычный президент своим видов, предсказывали, что придет Хилари Клинтон, но пришел необычный своим видом президент Барак Обама.

Павел Глоба:

Мне трудно было. Я, конечно, поддался логике того, что вряд ли склонность к необычности дойдет до таких размеров.

Вы же наверняка заглядывали к звезда посоветоваться, что ждет Беларусь.

Павел Глоба:

У вас, конечно, будет ваш Александр Григорьевич. Я его в свое время сравнил с Фиделем Кастро по количеству лет, проведенных на политическом Олимпе.

Это еще до того, как он пришел.

Павел Глоба:

Да. Он будет как Фидель Кастро. Это совершенно четко. Фидель Кастро продержался около 50 лет. У вас еще только начало срока этого. Даже не половина.

Павел Павлович, как будет развиваться ситуация, по вашему мнению, вокруг Украины, у наших общих соседей? С экономическим кризисом и противостоянием России и Запада, где Беларусь как раз оказалась в этих жерновах.

Павел Глоба:

Понимаете, Украина – это чужой проект, не свой, понятно. Сейчас там практически внешнее управление. Там ничего не изменится в течение нескольких лет. Я думаю, до 2020 года весь этот кризис, сейчас только начало. 2020-21 год.

А противостояние не вырастет в большее кровопролитие?

Павел Глоба:

Противостояние в большее никому не выгодно. Выгодно держать так, как есть – статус-кво.

Я искренне желаю вам здоровья. Вы подзарядили меня во всяком случае большой энергией и оптимизмом. И вы в прекрасной форме. Думаю, еще много нам еще расскажете.

Павел Глоба:

Спасибо большое. Будем стараться после ваших слов.

Ждем вас в Беларуси. Приезжайте.

Павел Глоба:

Спасибо. Обязательно.

Надеюсь, что интервью с Павлом Глобой вам понравилось. В свою очередь, выполняю просьбу, о которой меня попросил Павел Павлович после записи нашей программы. В Беларуси, оказывается, существует несколько организаций, которые, прикрываясь именем Павла Глобы, ведут коммерческую деятельность. Все, что касается реальной деятельности Павла Глобы, вы можете узнать на сайте globainstitut.ru