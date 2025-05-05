Турчин: Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью

Сверить часы по вопросам двусторонней повестки. Утром 5 мая правительственная делегация Беларуси во главе с Александром Турчиным прибыла в Баку. Ковровая дорожка у трапа и рота почетного караула – все детали говорят о значимости визита для принимающей стороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью – об этом заявил премьер-министр страны. Переговоры с азербайджанским коллегой – первый пункт программы визита. Али Асадов поздравил гостя с назначением на должность. В этой роли Александр Турчин в Азербайджане впервые. Встреча прошла сначала в формате тет-а-тет, а затем в расширенном составе. Это хорошая возможность обсудить перспективы и задачи, поставленные президентами. Наши страны связывает стратегическое партнерство, краеугольный камень которого – торгово-экономическое сотрудничество. За 2024 год взаимный товарооборот показал значительный рост, однако реализованы далеко не все возможности.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Беларусь и Азербайджан связывает стратегическое партнерство. Я не побоюсь этого слова, потому что наше партнерство проверено временем. И взаимоотношения двух наших лидеров – это яркое тому подтверждение. Ну и, конечно, краеугольный камень наших отношений – это торгово-экономическое сотрудничество, которое охватывает самые широкие сферы и отличается высокой интенсивностью.

В Азербайджан прибыла внушительная белорусская делегация, в том числе представители отечественных флагманов, которые готовы предложить перспективные направления сотрудничества. Одно из них – промышленная кооперация. По мнению белорусского премьера, можно рассмотреть дальнейшее расширение номенклатуры – пожарной, специальной, коммунальной техники. График мероприятий главы правительства в Баку весьма плотный, запланировано множество встреч и мероприятий. Александр Турчин проведет переговоры с лидером Азербайджана, а также примет участие в Белорусско-азербайджанском бизнес-форуме, по итогам которого планируется подписание ряда контрактов.