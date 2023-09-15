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Лукашенко на встрече с Путиным назвал большим успехом итоги единого дня голосования в РФ

15 сентября 2023 09:38
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На встрече с лидером России Владимиром Путиным в Сочи 15 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллегу с серьезным этапом электорального цикла – единый день голосования прошел во многих регионах РФ. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Белорусский лидер отметил, что таких результатов, наверное, никогда и не было. Все кандидатуры на посты глав российских регионов были поддержаны народом. Лукашенко отметил, что для России это большой успех. 

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 14 сентября, прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию. Сегодня лидеры стран проводят переговоры в Сочи. 

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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