«Если другая сторона хочет, пусть скажет об этом» – Путин о переговорах с Киевом
Взаимодействие в экономической сфере, урегулирование украинского конфликта, мобилизация промышленных предприятий в условиях санкций – эти и другие вопросы 15 сентября обсудили лидеры Союзного государства. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кусок работы там и нам найдется – Лукашенко о сотрудничестве Беларуси, России и Северной Кореи
На Западе встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына назвали провоцированием напряжения в регионе. Отдельные политики утверждали, что российская сторона практически просила прислать корейских добровольцев для участия в СВО. Владимир Путин подобные доводы назвал беспочвенными, на сегодня порядка 300 тысяч российских добровольцев подписали контракты с армией. Тем не менее Россия по-прежнему готова к переговорам с Киевом.
Владимир Путин, Президент России:
Я уже на этот счет говорил: мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть делает это, скажет об этом прямо. Я говорю, а с той стороны мы чего-то не слышим.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вроде ж и плясать начали. Три раунда переговоров прошли в Беларуси, потом – в Стамбуле. А потом Блинкен с Остиным Зеленскому команду дали, и тот запретил вести переговоры. Факты на столе, факты на лицо, чего тут упрекать кого-то...
– Декрет подписал запрещающий...
– Совершенно верно, сам себе запретил.
Лукашенко – Путину: «Вы правы, пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось».
Что касается Северной Кореи, Владимир Путин отметил, что это соседняя страна, а с соседями необходимо выстраивать дружественные отношения. Беларуси это знакомо. Наша сторона всеми силами пытается наладить диалог с Польшей. Однако политики в Варшаве рисуют из нашего государства агрессора, тем самым пытаясь обеспечить себе поддержку населения в ходе предстоящей электоральной кампании.