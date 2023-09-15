«Если другая сторона хочет, пусть скажет об этом» – Путин о переговорах с Киевом

Взаимодействие в экономической сфере, урегулирование украинского конфликта, мобилизация промышленных предприятий в условиях санкций – эти и другие вопросы 15 сентября обсудили лидеры Союзного государства. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кусок работы там и нам найдется – Лукашенко о сотрудничестве Беларуси, России и Северной Кореи

На Западе встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына назвали провоцированием напряжения в регионе. Отдельные политики утверждали, что российская сторона практически просила прислать корейских добровольцев для участия в СВО. Владимир Путин подобные доводы назвал беспочвенными, на сегодня порядка 300 тысяч российских добровольцев подписали контракты с армией. Тем не менее Россия по-прежнему готова к переговорам с Киевом.