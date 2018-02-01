Андрей Швед: «Сегодня престиж работы судебного эксперта высок как никогда»

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь: Зачастую только благодаря работе судебных экспертов удаётся разобраться, что же там произошло. Возвращаясь к вопросу, чего бы не было, как раз бы и не было того квалифицированного судебно-экспертного обеспечения, которое сложилось в Республике Беларусь. По сути дела, решения нашего Президента – это уникальный случай. Республика Беларусь первая в мире страна, которая пошла на этот опыт: объединения экспертов в одну структуру и создания единого экспертного ведомства. Отсюда и планка высока: все это довести до логического конца и выполнить все решения Президента. Мы не имели права оступиться, не выполнить тот наказ, который давал Президент – навести порядок в этой сфере.

Сегодня мы можем смело об этом говорить, и это подтверждается результатами работы нашего ведомства, мнением наших коллег, мнением многочисленных иностранных специалистов, которые в последние годы прибывают к нам все чаще и чаще, о том, что решения Президента о реформировании судебно-экспертной сферы, оно бесспорно успешно и имеет очень высокий результат.

Сегодня мы делаем 99 % экспертиз, а это порядка 340 тысяч в год, а за все эти годы полтора миллиона сделали, вдумайтесь, в 30 суток. Этого не делает никто, по крайней мере, на постсоветском пространстве. Мы оснастили наиболее востребованные экспертизы самым современным оборудованием, лучшим мировым оборудованием. Это качественно подняло оперативность работы наших экспертов. Это существенно повлияло на само содержание качества судебных экспертиз и позволило устанавливать многие вещи и обстоятельства, которые раньше были невозможны. За эти годы решена кадровая проблема – в пять раз мы сократили некомплект. Сегодня престиж работы судебного эксперта высок как никогда.