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Азарёнок: книга «Донбасс – Новороссия. Белорусский взгляд» показывает, чем чревата потеря независимости

22 февраля 2025 07:52
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О войне и мире глазами журналистов, общественных деятелей и лидеров мнений нашей страны. Книгу «Донбасс – Новороссия. Белорусский взгляд» презентовали в Москве. Издание поможет развеять домыслы и слухи о ситуации в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: книга «Донбасс – Новороссия. Белорусский взгляд» показывает, чем чревата потеря независимости-2

В нем представлены многочисленные свидетельства, собранные белорусами в зоне проведения СВО: документальные факты и человеческие истории. Соавтор книги – наш коллега, политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок. Он побывал в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Луганске, Донецке – на освобожденных территориях. Общался с бойцами и мирными жителями, на чью судьбу наплевали западные политики. Эта книга, в первую очередь, про народ, который в страхе прятал головы под обстрелами из-за того, что руководство Украины просто предало своих людей, поставив чужие интересы выше человеческих жизней.

Азарёнок: книга «Донбасс – Новороссия. Белорусский взгляд» показывает, чем чревата потеря независимости-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Иногда и крупица правды может перевесить огромное нагромождение лжи. Показать, что сейчас происходит, чем чревата потеря государственности, потеря независимости, то, что произошло с Украиной, и то, что могло произойти с нами в 2020 году, вот это и было нашей задачей. Самое, конечно, тяжелое в написании подобных трудов – это писать о тех людях, которых уже нет. Это и военнослужащие, это и общественные деятели, журналисты. Дарья Дугина, Владлен Татарский был лично с ними знаком. Они живут, в том числе и в этой книге.

Азарёнок: книга «Донбасс – Новороссия. Белорусский взгляд» показывает, чем чревата потеря независимости-6

Все это время Беларусь рядом с братским народом. Организованы многочисленные гуманитарные миссии, на регулярной основе в нашей стране проходят оздоровление дети из пострадавших регионов Луганской и Донецкой народных республик. Кстати, там уже читают представленное издание. Книга поступила в библиотеки Луганска, Мелитополя и Донецка.

# Книги # Международная политика

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