Азарёнок: книга «Донбасс – Новороссия. Белорусский взгляд» показывает, чем чревата потеря независимости

О войне и мире глазами журналистов, общественных деятелей и лидеров мнений нашей страны. Книгу «Донбасс – Новороссия. Белорусский взгляд» презентовали в Москве. Издание поможет развеять домыслы и слухи о ситуации в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем представлены многочисленные свидетельства, собранные белорусами в зоне проведения СВО: документальные факты и человеческие истории. Соавтор книги – наш коллега, политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок. Он побывал в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Луганске, Донецке – на освобожденных территориях. Общался с бойцами и мирными жителями, на чью судьбу наплевали западные политики. Эта книга, в первую очередь, про народ, который в страхе прятал головы под обстрелами из-за того, что руководство Украины просто предало своих людей, поставив чужие интересы выше человеческих жизней.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Иногда и крупица правды может перевесить огромное нагромождение лжи. Показать, что сейчас происходит, чем чревата потеря государственности, потеря независимости, то, что произошло с Украиной, и то, что могло произойти с нами в 2020 году, вот это и было нашей задачей. Самое, конечно, тяжелое в написании подобных трудов – это писать о тех людях, которых уже нет. Это и военнослужащие, это и общественные деятели, журналисты. Дарья Дугина, Владлен Татарский был лично с ними знаком. Они живут, в том числе и в этой книге.