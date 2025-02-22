Военнослужащие Борисовского гарнизона получили ключи от новых квартир ко Дню защитников Отечества

Подарок к празднику. Военнослужащие Борисовского гарнизона получили ключи от новых квартир в преддверии Дня защитников Отечества. Задачу обеспечить людей в погонах жильем поставил глава государства, подписан соответствующий указ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И поручение успешно реализуется. Уже более 3 000 военнослужащих отпраздновали новоселье. Об этом на торжественной церемонии рассказал Виктор Хренин.

В этот раз заветные квадратные метры получили более 100 защитников родины и их семьи. Современная многоэтажка расположилась на улице Крейзера, в недавно отстроенном и развивающимся микрорайоне Борисова. В этой части города есть все необходимое для комфортной жизни: поликлиника, школа, детский сад. Двор оборудован современной детской площадкой.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: Мы вышли на плановую, нормальную работу по обеспечению наших людей жильем. Открытия домов происходят и в Бресте, и в Гродно. Сегодня в Борисове совершенно не последний сданный дом и жилье. В соответствии с планом на этот год уже определено – в целом по стране более 700 еще будет квартир построено и сдано военнослужащим. Ну и почти где-то около 300 квартир. Это будет по Борисовскому гарнизону.

Теперь военные могут быть уверены не только в сегодняшнем, но и в завтрашнем дне, ведь по окончании службы арендное жилье может стать собственным. Такой возможностью с начала 2023-го уже воспользовались свыше 350 семей. При наличии 25 календарных лет выслуги квартиры безвозмездно передаются во владение военнослужащим. Если же стаж 20 лет, арендные метры можно выкупить в рассрочку.

Елена Пархоменко:

Мы безумно счастливы, что нам выпала такая возможность получить арендное жилье, новое арендное жилье. И, конечно, мы на него рассчитываем с перспективой выкупа.

Денис Пархоменко, старший офицер штаба Северо-Западного оперативного командования Борисова:

Конечно, для нас сегодняшний день весьма знаменательный. Приятное решение главы государства для нас и для всех военнослужащих – получить арендное жилье.

В списке приоритетных задач Министерства обороны и развитие инфраструктуры в военных городках. Один из них обновили меньше трех месяцев назад, к слову, в Борисове. Все это делается для того, чтобы военнослужащие не беспокоились о бытовых проблемах и могли с полной отдачей выполнять поставленные задачи – обеспечивать мир, стабильность и спокойствие в нашей стране.