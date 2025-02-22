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В Берлине неизвестный с ножом напал на прохожих

22 февраля 2025 07:34
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Неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Берлина. ЧП произошло у мемориала евреям Европы, погибшим в годы Холокоста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине неизвестный с ножом напал на прохожих-2

Прибывшие к месту инцидента медики госпитализировали одного пострадавшего. Врачи расценивают его состояние как тяжелое. Также бригада скорой помощи оказала помощь нескольким очевидцам, которые были глубоко шокированы произошедшим. Полиции не удалось задержать злоумышленника. Он скрылся еще до приезда правоохранителей. Его личность, как и мотивы, неизвестны. Место происшествия оцеплено. Полиция начала масштабную операцию по поиску преступника.

# ЧП # Новости Германии

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