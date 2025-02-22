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Лишь 40% румын считают, что их жизнь улучшилась после вступления в ЕС – соцопрос

22 февраля 2025 07:34
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Большинство граждан Румынии жалеют о вступлении в Евросоюз. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов. Всего 40 % населения считают, что их жизнь улучшилась после вступления в ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По европейским стандартам дохода живет лишь каждый пятый румын.

Лишь 40% румын считают, что их жизнь улучшилась после вступления в ЕС – соцопрос-2

Даже несмотря на значительный рост экономики и доходов, местные жители в большей степени все равно не видят выгоды в европейской интеграции. Как отмечают эксперты, это связано с тем, что основная часть денег не доходит до граждан. Румынская экономика показывает общую тенденцию к росту, однако из-за коррупции и отсутствия технологий ситуация с финансовым положением у местных жителей значительно ухудшается.

# Новости Румынии # Социологический опрос

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