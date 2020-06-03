Мусиенко об информационных войнах: «Отношением к этому ковиду и парадом мы сделали, наверное, больше, чем даже трудно представить»

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Какие законодательные акты были наиболее значимыми за 5 лет? «Самое важное – это декрет о развитии цифровой экономики. Он был прорывным»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Информационная безопасность: насколько мы успешно боремся в информационной сфере? Что сделано, что необходимо сделать? И как мы смотримся на этом фоне в мире?

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:

Вы знаете, своим отношением к этому ковиду и парадом мы сделали, наверное, больше, чем даже трудно представить себе.

Потому что тот же просмотр по миру и по нашему региону трансляции парада – он собрал десятки миллионов просмотров, восторженных комментариев. И это огромный и внешнеполитический, и моральный мы отдали долг и отцам, и дедам своим. И показали, что мы не будем прятаться по щелям при любой угрозе – наши деды так себя не вели.

Но мы поступили, на мой взгляд, очень достойно. И то, что мы наряду со Швецией и Японией держим эту оборону – это тоже, на мой взгляд, очень серьёзный ответ на эти все фейковые войны.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

И это только начало. Дело всё в том, что правильность выбранной позиции и выбранной стратегии – оно будет становиться всё более и более очевидным с каждым месяцем.