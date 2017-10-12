Андрей Равков примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Душанбе

Новости Беларуси. 12 октября в Душанбе соберется Совет министров обороны стран СНГ. Участие во встрече примет и глава белорусского ведомства Андрей Равков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня более 20 тем. Речь, в частности, пойдет о военно-политической обстановке на южных границах Содружества и ее влиянии на безопасность в Центрально-Азиатском регионе.

Кроме того, обсудят использование систем спутниковой связи, взаимодействие с Международной ассоциацией армейских игр, подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Запланирована также двусторонняя встреча министров обороны Беларуси и Узбекистана.