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Андрей Равков примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Душанбе

12 октября 2017 06:36
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Новости Беларуси. 12 октября в Душанбе соберется Совет министров обороны стран СНГ. Участие во встрече примет и глава белорусского ведомства Андрей Равков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня более 20 тем. Речь, в частности, пойдет о военно-политической обстановке на южных границах Содружества и ее влиянии на безопасность в Центрально-Азиатском регионе.

Кроме того, обсудят использование систем спутниковой связи, взаимодействие с Международной ассоциацией армейских игр, подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Запланирована также двусторонняя встреча министров обороны Беларуси и Узбекистана.

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