Александр Лукашенко о Межпарламентской ассамблее СНГ: «Если эта структура не работает, так, может быть, отказаться от нее?»

Как подчеркнул Александр Лукашенко, заявления о востребованности СНГ нужно подкрепить конкретными действиями, прежде всего в экономической сфере. Цель практически каждого регионального объединения – взаимная открытость рынков. Поэтому в ближайшее время надо решить несколько важных вопросов: обеспечения равных условий доступа к госзакупкам и создания зоны свободной торговли услугами. Также Президент раскритиковал деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо так откровенно и честно просмотреть нам на эти структуры, в частности – на структуру парламентского измерения. Может быть, я не совсем вовлечен в эти процессы, но мне кажется… Откровенно говоря, мы и сами на высоком уровне глав государств как-то принимаем решения, но не всегда реализовываем. Да и решения, вы же посмотрите, это же не нашего уровня решения, какие-то заявления и прочее. Вот я в противовес этому говорил о серьезных вопросах торговых отношений, безопасности.

Если эта структура не работает, так, может быть, если уже радикально, то и отказаться от нее? Хотя мы предлагали: давайте, если мы ее оставляем, наделим какими-то конкретными полномочиями. Мы там вроде бы какие-то модельные законы принимаем, но ни один модельный закон, например, в Беларуси, да и я не знаю по другим странам, чтобы он хотя бы лег в основу национального законодательства. Такого, в принципе, никогда не было. И получается, что депутаты собираются в Питере, что-то обсуждают, говорят. Но даже мы об этом ничего не знаем, потому что это не востребовано.

Я это говорю к тому, что нам надо основательно подходить к вопросам этих структур, платежей. Чиновников плодим бесчисленное количество, а толку мало.

Давайте эти вопросы будем ставить и принимать решения. Мы делаем вид, что все у нас хорошо, собираемся, заявления делаем. А по существу эффективность очень низкая. Может, нам как-то определить круг специалистов, которые бы объективно нам предложили какую-то серьезную реформу или реструктуризацию нашей СНГовской деятельности.