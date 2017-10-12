О чем договорились лидеры стран СНГ и ЕАЭС во время саммитов в Сочи?

Новости Беларуси. Активнее развивать взаимную торговлю и координировать подходы в вопросах внешней политики и безопасности. Об этом договорились лидеры стран СНГ и ЕАЭС во время саммитов в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Придать дополнительный стимул экономике планируется путем гармонизации существующих норм и стандартов, а также за счет устранения барьеров на пути движения товаров и услуг. Так, Президент Беларуси обратил внимание на необходимость скорейшего создания зоны свободной торговли и обеспечения равных условий доступа к госзакупкам. По словам Александра Лукашенко подобные проблемы существуют как в СНГ, так и в Евразийском экономическом союзе. В частности, наша страна выступает за более активное формирование на пространстве ЕАЭС общих рынков, например, нефти и газа.

В целом переговоры лидеров были насыщенными, общая повестка саммитов содержала свыше 3 десятков вопросов: от борьбы с терроризмом до поддержки семьи. По итогам встреч был подписан солидный пакет документов, направленных на устойчивое развитие интеграционных объединений.