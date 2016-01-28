Андрей Кобяков примет участие в заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга 28 января

Новости Беларуси. 28 января состоится заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Петербурга. С визитом в северную столицу России направился премьер-министр нашей страны. Андрей Кобяков проведет переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Также запланировано посещение ряда предприятий.

Между Беларусью и Санкт-Петербургом налажено тесное торгово-экономическое сотрудничество. Город, третий по численности населения в Европе, традиционно закупает в нашей стране бытовую технику, городской транспорт, строительные материалы, медикаменты и продукты питания. Санкт-Петербург среди регионов России занимает четвертое место по объему экспорта минских предприятий.