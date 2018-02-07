Ермошина рассказала о готовности к выборам в местные Советы

Новости Беларуси. Кандидаты в депутаты в местные Советы проявляют большую активность по сравнению с 2014 годом, а сама избирательная кампания проходит без существенных нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 февраля глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала журналистам о готовности к выборам. Напомним, состоятся они 18 февраля. При этом досрочное голосование стартует уже 13 числа. К этому моменту большинство избирателей получили уведомления. Отправить их адресатам должны были не позднее 7 февраля. Лидия Ермошина отметила высокую информированность населения как о проведении избирательной кампании, так и о кандидатах в депутаты.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Кандидаты за собственные средства создают избирательные фонды и делают рекламную продукцию, по сравнению с тем, что было раньше, процесс модернизируется, кандидаты становятся все более активными и пикетов у нас достаточно много.

Глава Центризбиркома отметила, что число претендентов на депутатские места постепенно снижается. Некоторые кандидаты снимают свои кандидатуры, однако связано это в большинстве случаев с политической практикой: нежеланием делить голоса между однопартийцами.