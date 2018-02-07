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Какие темы обсуждали на ІІ Белорусско-эстонском бизнес-форуме

07 февраля 2018 12:38
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Новости Беларуси. 33 миллиона долларов в экономику Беларуси инвестировала Эстония в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие темы обсуждали на ІІ Белорусско-эстонском бизнес-форуме-1

Какие темы обсуждали на ІІ Белорусско-эстонском бизнес-форуме-3

Среди крупных проектов – завод по переработке рыбы и деревообработке. Эстонский капитал имеют и 4 крупных предприятия в свободной экономической зоне «Минск». Кроме инвестиций иностранных бизнесменов интересует опыт белорусских производителей: от карьерной техники и промышленного оборудования до лекарственных препаратов и продуктов питания.

Какие темы обсуждали на ІІ Белорусско-эстонском бизнес-форуме-6

Мерике Кокаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:
Наших бизнесменов, я могу сказать, в два раза больше, чем в прошлый раз. Это очень хорошая цифра. Такие визиты и такие бизнес-форумы, и визиты на очень высоком уровне очень помогают найти контакты между бизнесменами наших стран.

Какие темы обсуждали на ІІ Белорусско-эстонском бизнес-форуме-9

Александр Федорчук, генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»:
Состав эстонской делегации достаточно разноплановый: это предприятия легкой промышленности, предприятия в сфере продовольствия которые работают, это и логистические предприятия. В общем, такой разносторонний характер и важно то, что мы говорим об уровне инвестиций, которые входят в Республику Беларусь с помощью эстонского капитала. Важно, что эти контакты, о которых мы говорим, происходят на постоянной основе, и я рассчитываю, что будут хороши и интересны сегодня бирже.

В Минске проходит уже ІІ Белорусско-эстонский бизнес-форум. Здесь собрались представители десятка зарубежных предприятий и около 50 наших.

# Фотофакт # Беларусь-Эстония # Александр Федорчук # Мерике Кокаев

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