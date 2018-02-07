Какие темы обсуждали на ІІ Белорусско-эстонском бизнес-форуме

Новости Беларуси. 33 миллиона долларов в экономику Беларуси инвестировала Эстония в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди крупных проектов – завод по переработке рыбы и деревообработке. Эстонский капитал имеют и 4 крупных предприятия в свободной экономической зоне «Минск». Кроме инвестиций иностранных бизнесменов интересует опыт белорусских производителей: от карьерной техники и промышленного оборудования до лекарственных препаратов и продуктов питания.

Мерике Кокаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь: Наших бизнесменов, я могу сказать, в два раза больше, чем в прошлый раз. Это очень хорошая цифра. Такие визиты и такие бизнес-форумы, и визиты на очень высоком уровне очень помогают найти контакты между бизнесменами наших стран.

Александр Федорчук, генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»:

Состав эстонской делегации достаточно разноплановый: это предприятия легкой промышленности, предприятия в сфере продовольствия которые работают, это и логистические предприятия. В общем, такой разносторонний характер и важно то, что мы говорим об уровне инвестиций, которые входят в Республику Беларусь с помощью эстонского капитала. Важно, что эти контакты, о которых мы говорим, происходят на постоянной основе, и я рассчитываю, что будут хороши и интересны сегодня бирже.

В Минске проходит уже ІІ Белорусско-эстонский бизнес-форум. Здесь собрались представители десятка зарубежных предприятий и около 50 наших.