«Мы ждем вас с победой»: во Дворце Независимости 12 июля торжественно проводили национальную олимпийскую сборную в Рио-де-Жанейро

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня торжественно проводили национальную олимпийскую сборную на главные старты четырёхлетия.

Это 144 лучших атлета страны, каждый из которых претендует на олимпийские награды высшей пробы. Капитаном белорусской сборной выступит олимпийский чемпион 2008 года в каноэ-двойке Александр Богданович. Именно ему Александр Лукашенко передал государственный флаг.

Напутствуя спортсменов, Президент подчеркнул: государство сделало всё необходимое для того, чтобы олимпийцы имели возможность спокойно подготовиться и достойно выступить в Бразилии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цена олимпийской медали всегда была высока. Сегодня ­– тем более. Посмотрите, как до предела обострилась конкурентная борьба. Зачастую используются неспортивные методы давления на отдельных атлетов и целые страны. Уже не вызывают удивления скандалы, громкие разоблачения, пересмотр итогов давно ушедших в историю соревнований.

Вы все это видите сами, понимаете, уверен, переживаете. В Рио условия для состязаний будут непростыми. Может быть, тяжелыми. Уверен, вы справитесь с этим колоссальным напряжением и покажете достойный результат. Вас будут поддерживать не только близкие люди, вас будет поддерживать, за вас будет болеть вся страна.

Вы лучше других чувствуете, насколько важны ваши победы для нас, для всех белорусов. Олимпиада давно вышла за рамки личных спортивных достижений. Это большая политика и великая честь государства. Помните, что ваши высокие результаты – это позитивный имидж Беларуси и показатель её успешного развития.

Мы все ждём ваших побед. Наша команда – это органичный сплав молодости и опыта. Для одних это первая в жизни Олимпиада, но многие уже выступали на главных играх четырехлетия.

Отдельное спасибо нашим баскетболисткам. Думаю, что мужикам надо равняться на наших девушек. Благодаря им на Олимпийских играх 2016 года Беларусь снова будет представлена в игровых командных видах спорта. Мы надеемся на победы белорусских атлетов. Думаю, что мужикам нужно равняться на наших девушек.

Мы очень надеемся на победы белорусских атлетов. Вы окунетесь в море любви и внимания со стороны наших благодарных болельщиков. Не менее важно, что и государство по достоинству оценит каждое успешное ваше выступление.

Я буду очень рад, если эта Олимпиада даст нам повод так же торжественно, перед всем народом подвести ее итоги и вручить заслуженные награды всем, кто кует олимпийскую славу стране.

В добрый путь, дорогие друзья! Мы ждём вас с победой.

Напомним, открытие летних Игр состоится 5 августа на знаменитом стадионе «Маракана». Белорусская сборная будет представлена в 25 видах спорта. Первая группа атлетов, в которую войдут представители команды по стрельбе из лука, отправится в Рио-де-Жанейро уже 23 июля.

Всего на XXXI Играх будет разыграно 306 комплектов медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.